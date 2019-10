Floridsdorf: Karten für „Concert-Schrammeln“ sichern

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Floridsdorfer Bezirksmuseums (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) wird der beliebte Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ am Montag, 4. November, ab 19.30 Uhr, fortgeführt. Organisator der Reihe ist das Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“. Auf Einladung der Formation bringt an diesem Abend das Quartett „OÖ. Concert-Schrammeln“ das Programm „Auf der Lahmgrub’n“ zu Gehör. Karten für das Konzert kosten 20 Euro und sind unter der Telefonnummer 588 85 zu beziehen. Eintrittskartenkauf via Internet: www.wien-ticket.at. Eine rasche Bestellung ist empfehlenswert.

Infos und Abos: office@wienerinstrumentalsolisten.at

Das formidable Musik-Ensemble „OÖ. Concert-Schrammeln“ tritt in folgender Besetzung auf: Peter Gillmayr: Erste Violine, Kathrin Lenzenweger: Zweite Violine, Andrej Serkov: Schrammelharmonika, Guntram Zauner: Kontragitarre. Gemeinsam mit den 4 Tonkünstlern wirkt am kommenden Konzert im „Mautner Schlössl“ die treffliche Sängerin Agnes Palmisano mit. Wer Fragen wegen der Serie „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ hat oder sich für ein Abonnement interessiert, setzt sich mit dem Geschäftsführer des international renommierten Kammermusik-Quintetts „Wiener Instrumentalsolisten“, Karl Eichinger, in Verbindung. Kontakt per E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Auskünfte über sonstige kulturelle Initiativen im Bezirksmuseum Floridsdorf erteilt der ehrenamtlich werkende Leiter, Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. E-Mails an den Museumschef: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse