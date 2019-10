Wiens Würfeluhren ticken jetzt digital

Technisches Update für die Klassiker im Stadtbild; Bürgermeister Ludwig präsentierte Uhren mit neuer Technik; Wiener Städtische weiter als Sponsor

Wien (OTS/RK) - Wer in Wien wissen will, wie spät es genau ist, schaut auf eine der 74 Würfeluhren. Sie prägen seit 1907 das Stadtbild und sind mittlerweile zu einem Wahrzeichen Wiens geworden. Nach einer ersten Modernisierung vor knapp zehn Jahren wurden die Uhren jetzt von der Stadt Wien – Wien Leuchtet (MA 33) mit digitalen Uhrwerken nachgerüstet und die Beleuchtung auf stromsparende LED-Technologie umgestellt.

Eine der ersten Uhren mit dem neuen Innenleben steht vor dem Ringturm – dem Sitz der Wiener Städtischen. Bürgermeister Michael Ludwig hat die neuen Uhren gestern, Montag, gemeinsam mit Wiener-Städtische-Generaldirektor Robert Lasshofer präsentiert. „Mit der Umstellung auf digitale Uhrentechnologie nutzt die Stadt entsprechend ihrer Strategie die Möglichkeiten der Digitalisierung und setzt sie für die Wienerinnen und Wiener ein“, sagte der Bürgermeister. Die Wiener Städtische ist als Sponsor für die Umrüstung mit an Bord.

Die neuen digitalen Uhrwerke werden nicht wie bisher durch dezentrale GPS-Empfänger in den Würfeluhren, sondern zentral durch einen Zeitserver bei „Wien leuchtet“ angesteuert. Damit können die Uhren nicht nur korrekt gestellt werden, sie melden gegebenenfalls auch Probleme direkt an den Zeit-Computer von „Wien leuchtet“. So können Störungen schneller erkannt und behoben werden. Erster Einsatz für die Technik ist die Zeitumstellung kommendes Wochenende.

Gepflegt und gewartet werden die Würfeluhren von „Wien leuchtet“. Im Zuge des Sponsorings übernimmt die Wiener Städtische die Kosten für Instandhaltung und Umrüstung der Uhren. Die Versicherung hatte bereits 2008 eine Umstellung der Uhren von teilmechanischen Werken auf elektronische unterstützt. Seitdem ist das Logo der Wiener Städtischen auf den Würfeluhren angebracht.

Pressebilder in Kürze auf www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar (Schluss) ato/red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse