Studie zur Zukunft der Altersvorsorge von adesso insurance solutions und Versicherungsforen Leipzig: Erfolgsfaktor für Lebensversicherer - flexible Produkte und Dienstleistungen (FOTO)

Dortmund (ots) - ++ Definition von sechs möglichen Zukunftsprojektionen ++ Diskurs mit Branchenkennern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ++ Befragung von 300 Endkunden zu den Herausforderungen der Altersvorsorge ++ Handlungsempfehlungen für sechs Handlungsfelder der Versicherungsbranche ++

Wie sieht die Altersvorsorge in 10 bis 15 Jahren aus? Welche Aufgaben kommen auf Lebensversicherer und Pensionskassen zu? Welche Herausforderungen sehen Endkunden? Antworten gibt die aktuelle Studie des Softwareunternehmens adesso insurance solutions und der Versicherungsforen Leipzig.

Sechs mögliche Zukunftsszenarien

In der Untersuchung wurden sechs mögliche Zukunftsprojektionen auf Grundlage von sozio-kulturellen, politischen, ökonomischen, technologischen und regulatorischen Einflussfaktoren berechnet. Im Diskurs mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft wurde anschließend der Handlungsbedarf in den einzelnen Wertschöpfungsstufen bestimmt.

Skepsis gegenüber der Versicherungsbranche

Neben den generellen Zukunftsprojektionen umfasst das Studiendesign eine Befragung von 300 Endkunden zu den Herausforderungen der Altersvorsorge. Ergebnis: Die Versicherungsbranche wird zwar als Ansprechpartner für das Thema Altersvorsorge wahrgenommen, allerdings auch mit Skepsis betrachtet. Das Thema ist mit vielen Zweifeln seitens der Befragten behaftet und eng mit einem sinkenden Vertrauen gegenüber dem Staat verbunden.

Mit Flexibilität für die Zukunft gewappnet

Ausgehend von dem erwarteten Marktumfeld, den Anforderungen der Endkunden sowie den identifizierten Auswirkungen lässt sich ein Konsens bei den Handlungsfeldern feststellen: die Notwendigkeit nach Flexibilität.

Im Folgenden sind die Handlungsfelder definiert, inklusive eines Auszugs aus den Handlungsempfehlungen der Studie:

- Vertrieb und Kundenmanagement: Der Vertrieb wird in Zukunft eine

stärkere Zielgruppendifferenzierung durchführen müssen, um

weiterhin wirtschaftlich agieren zu können. Dabei steht eine

digital unterstützte vereinfachte (Online-) Beratung und

Abwicklung komplexen Beratungsangeboten, die verschiedene

Lebensbereiche umfassen, gegenüber.

- Kapitalanlagemanagement: Jeder Lebensversicherer steht vor der

strategischen Entscheidung, ob das Kapitalanlagemanagement

zukünftig Kernkompetenz des Unternehmens sein soll oder nicht.

Diversifikation in allen Anlageklassen wird in beiden Fällen

überlebenswichtig - mit entsprechendem Aufbau von Know-how oder

Kooperationen.

- Leistungsmanagement: Das Leistungsmanagement wird um die aktive

Beratung zum Renteneintritt erweitert und somit durch die

demografisch bedingt größer werdende Bedeutung ebenfalls

wichtiger für Lebensversicherer, um das Kundenmanagement zu

stärken.

- Bestandsverwaltung und -management: Das Bestandsmanagement wird

auch zukünftig die Anforderungen von Alt- und Neubeständen

erfüllen müssen. Während die effiziente Abwicklung von

Altbeständen insbesondere Verdichtungs- und

Bestandsübertragungskompetenzen erfordert, ist bei Neubeständen

mit einer Zunahme der Heterogenität zu rechnen.

- Produktentwicklung und -management: Die Digitalisierung wird

zukünftig weniger in der Produktkalkulation eine Rolle spielen,

wohl aber nach außen in der Kommunikation mit den Kunden sowie

nach innen bei der Abwicklung der Bestandsprozesse.

- IT und Datenmanagement: Die IT-Systeme der Branche müssen

zukünftig Ausbaufähigkeit in Bezug auf Schnittstellen vorweisen

und die Vernetzung des Versicherers mit seiner gesamten

Unternehmensumwelt ermöglichen.

"Die Studie zeigt, dass Versicherer viele Stellhebel für eine erfolgreiche Zukunft haben. In allen Handlungsfeldern zeigt sich, dass man, um am Markt überlebensfähig zu bleiben, das Thema Flexibilität bei allen neuen Maßnahmen und Optimierungen immer im Auge behalten sollte, zum Beispiel in der Kommunikation, den Produkten und Systemen", sagt Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig und Autor der Studie.

"Für uns war es wichtig, alle relevanten Einflussfaktoren zu eruieren und gemeinsam mit Branchenkennern zu reflektieren sowie zu diskutieren. Mit diesem Werk ist ein praktischer Ratgeber entstanden, der einen Blick in Zukunft wirft und im besten Falle der Branche als Inspiration und Ideengeber für neue Dienstleistungen und Produkte dient", so Dr. Michael Höhnerbach, Geschäftsführer von adesso insurance solutions und Autor der Studie.

Versicherungsforen Leipzig GmbH

Die Versicherungsforen Leipzig verstehen sich als Dienstleister für Forschung und Entwicklung (F&E) in der Assekuranz. Als Impulsgeber für die Versicherungswirtschaft liegt ihre Kernkompetenz im Erkennen, Aufgreifen und Erforschen neuer Trends und Themen, zum Beispiel im Rahmen von Studien und Forschungsprojekten unter unmittelbarer Beteiligung von Versicherern. Basierend auf aktuellen wissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen entwickeln und implementieren sie zukunftsweisende Lösungen für die Branche. Mit dem speziellen Wissen der Versicherungsbetriebslehre, der Versicherungsinformatik, der Versicherungsmathematik und des Versicherungsrechts schaffen die Versicherungsforen Leipzig die Basis für die Lösung anspruchsvoller neuer Fragestellungen innerhalb der Assekuranz. Zudem setzen sie in ihrer Arbeit auf wissenschaftliche Interdisziplinarität und hohen Praxisbezug. Durch ihre langjährige Tätigkeit haben die Versicherungsforen Leipzig ein einzigartiges Netzwerk mit über 235 Partnerunternehmen der Versicherungsbranche aufgebaut, das zum gegenseitigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch zur Kommunikation - sowohl zwischen den Praktikern als auch zwischen Praxis und Wissenschaft - anregt.

Die Versicherungsforen Leipzig sind als Unternehmen der LF Gruppe Teil ihres Innovationsökosystems. Zusammen mit den Energieforen, den Maklerforen, den Bankenforen und den Digital Impact Labs bieten sie eine einzigartige Verbindung von Branchenexpertise und Branchennetzwerk, Wissenschaft, Start-ups und Innovations-Know-how. In der LF Gruppe bündeln die Unternehmen ihre Kompetenzen und ermöglichen so Synergien sowie einen Blick über den Tellerrand. www.versicherungsforen.net

adesso insurance solutions GmbH

Das Softwareunternehmen adesso insurance solutions, hundertprozentige Tochter der börsennotierten adesso AG, entwickelt und implementiert Standardsoftware für den deutschsprachigen Versicherungsmarkt. Auf der in|sure-Plattform bündelt das Dortmunder Unternehmen releasefähige Standard-Softwareprodukte und bietet daneben Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag an. Alle in|sure Produkte decken die Kernprozesse einer Versicherung ab. Sie sind als gesamte Anwendungslandschaft oder als einzelne, flexibel miteinander kombinierbare Komponenten einsetzbar. Zur in|sure-Produktfamilie zählen: Partnerverwaltung, Bestandsmanagement sowie Leistungs- bzw. Schadenbearbeitung für alle Sparten, Produktmodellierung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und IT-Lösungen für den Provisions- sowie In-/Exkassoprozess. Darüber hinaus stellt adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Datenmigration und eine KI-Lösung zur Umwandlung

von analogen in digitale Daten zur Verfügung. www.adesso-insure.de

