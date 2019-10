A1 und willhaben suchen den ULTIMATE GAMER AUSTRIA

Dornbirn/Salzburg/Wien (OTS) - Bester Gaming-Allrounder Österreichs wird im Finale am 30.11. in Wien gekürt. Es winken Ehre, Hardware, Frequency-Tickets und ein ganz persönliches LAN-Event

Regionale Tour Stopps: 26.10 - Dornbirn, 02.11. - Salzburg, 16.11. - Wien



Wer eSports im Blut hat und siegessicher mit PC oder Konsole agieren kann, erhält jetzt die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Im Rahmen der ULTIMATE GAMER AUSTRIA Challenge sucht willhaben gemeinsam mit A1 das beste Multitalent der Gamingszene.



Alle, die dabei sein wollen, melden sich für eine von drei regionalen Vorrunden an. Die Besten haben schließlich die Chance, sich mit „Veni“, dem bekanntesten Gamer Österreichs, im großen Finale zu messen. Den Sieger erwartet neben dem Titel ULTIMATE GAMER AUSTRIA auch ein umfangreiches Hardwarepaket sowie ein persönliches LAN im A1 eSports Hub in Salzburg.

Umfassende Zocker-Fähigkeiten sind gefragt

Der erste Schritt am Weg zum besten Allround-Gamer Österreichs ist einer der drei ULTIMATE GAMER Tour Stopps.



Die Spieltermine im Überblick:

Region West (Vorarlberg, Tirol, Kärnten)

26.10.2019, A1 eSports Hub RP5 (Dornbirn)

Region Center (Salzburg, Oberösterreich, Steiermark)

02.11.2019, A1 eSports Hub GO1 (Salzburg/Golling)

Region Ost (Wien, Niederösterreich, Burgenland)

16.11.2019, A1 eSports Hub S64 (Wien)

Im Rahmen dieser Stopps messen sich leidenschaftliche Zocker in Qualifikations-Disziplinen wie: FIFA20, Super Mario Maker 2 oder League of Legends. Dabei stellt vor allem das Super Mario Maker Level die Spieler vor eine außergewöhnliche Herausforderung, denn Alt-Profi „Veni“ hat sich einen besonderen Parcours für den Wettbewerb ausgedacht.



Die drei Regionalsieger treffen den Meister schließlich höchstpersönlich beim großen Österreich Finale in Wien am 30.11.2019. Dort wartet dann ein spannender Gaming-Zehnkampf aus verschiedensten Games auf die drei Finalisten.



Ruhm, Ehre und ganz viel Gaming-Hardware

Die glorreichen Sieger dürfen sich nicht nur zu den besten Allround-Gamern des Landes zählen, sondern auch über großartige Preise freuen:

1. Platz

High-End Gaming Hardware von willhaben im Wert von 1.000 €

Ein Fanpackage der Tickling Tentacles willhaben

Personal LAN im A1 eSports Hub GO1 in Salzburg für Gewinner und Freunde

Tickets für das FM4 Frequency 2020

2. Platz

Gaming Hardware von willhaben im Wert von 250 €

Ein Fanpackage der Tickling Tentacles willhaben

3. Platz

Gaming Hardware von willhaben im Wert von 100 €

Ein Fanpackage der Tickling Tentacles willhaben

Anmeldung und weitere Infos unter: https://a1esports.at/ultimate-gamer/



Rückfragen & Kontakt:

willhaben

Andreas Pucher

PR Manager

0699 1303 1518

andreas.pucher @ willhaben.at



Thomas Reiter

Reiter PR

0676 66 88 611

thomas.reiter @ reiterpr.com