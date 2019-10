Arbeiten für Ortsdurchfahrt Oberedlitz abgeschlossen

Fahrbahn im Zuge der Landesstraße L 8164 saniert und ausgebaut

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Marktgemeinde Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) wurde die Ortsdurchfahrt von Oberedlitz im Zuge der Landesstraße L 8164 in den vergangenen vier Monaten verkehrssicher ausgebaut und neugestaltet. Dabei wurden Gehsteige saniert bzw. neu angelegt, die gesamte Straßenkonstruktion auf einer Länge von rund 800 Metern erneuert, ein neuer Straßenbelag aufgebracht, die Fahrbahn der L 8164 mit einer Breite von sechs Metern ausgeführt und rund 1.200 Laufmeter Bordsteine neu versetzt, um den Fließverkehr vom ruhenden Verkehr zu trennen. Die Grünraumgestaltung entlang der Landesstraße L 8164 sorgt nun für ein harmonisches Ortsbild.

Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Dobersberg und Baufirmen aus der Region mit Gesamtkosten von rund 335.000 Euro durch, wobei rund 235.000 Euro vom Land Niederösterreich und rund 100.000 Euro von der Marktgemeinde Thaya getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

