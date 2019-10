Rabmer-Koller bei designierter EU-Kommissionsvizepräsidentin Vestager: EU fit für die Zukunft machen

Europa muss seinen Fokus auf eine starke KMU-Strategie legen, die Wettbewerbsfähigkeit, Fairness und Nachhaltigkeit verbindet

Wien (OTS) - „Europas KMU brauchen eine umfassende Strategie. Diese ganzheitliche KMU-Strategie sollte auf dem Small Business Act aufbauen, die Digitalisierung und Ökologisierung der Gesellschaft umfassen und ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten sicherstellen“, betont SMEunited-Präsidentin und WKÖ-Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller bei ihrem Treffen mit der designierten EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager in Brüssel. Diese Strategie sollte auf dem Grundsatz „think small first“ basieren und einen konkreten Aktionsplan umfassen.

„In Europa spielen KMU eine entscheidende Rolle für Innovation, Wachstum und Wohlstand. Vor allem im ländlichen Raum sind diese Unternehmen auch für die Deckung des täglichen Bedarfs, die Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt von Bedeutung. Deshalb müssen wir diese Unternehmen in den Fokus unserer Politikgestaltung stellen“, sagt Rabmer-Koller.

„Angesichts weltweit zunehmender protektionistischer Tendenzen muss Europa eine starke und gemeinsame ambitionierte Handelspolitik vorantreiben und die WTO als zentrale Ordnungskraft eines multilateralen Handelssystems erhalten. Eine gegenseitige, schrittweise Öffnung von internationalen Märkten mit neuen, fairen und ausgewogenen weltweiten Handelsregeln sind entscheidend für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit“, betont die KMU-Vertreterin. „Nur mit einer starken, innovativen Wirtschaft werden wir in Europa in der Lage sein, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln. Dafür müssen wir bereits heute die richtigen Weichenstellungen für morgen und übermorgen stellen.“ (PWK507/FA)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center DMC

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe