Immofinanz reloaded in der neuen ImmoFokus-Herbstausgabe

Linz (OTS) - Wachstumspotential³ bei der Immofinanz, 100 Jahre Bauhaus, der Wechsel von Immobilienprofi Stephan Hirsch von Athos zu Stefan Pierer und eine Diskussion darüber, wie man mit Gebäuden das Klima retten kann – das sind nur einige der Themen, die sich auf über 190 Seiten in der aktuellen ImmoFokus Herbstausgabe finden lassen.

„Sie können sich über ein außergewöhnliches Cover freuen: Wir haben mit Oliver Schumy und Dietmar Reindl zwei Herren gecovert, die unterschiedlicher nicht sein könnten: da der Zahlenmensch, dort der Immobilienprofi fürs Detail“, begründet Chefredakteur Michael Neubauer die Wahl des Cover-Interviews. Gemeinsam gestalten Schumy und Reindl die Zukunft der Immofinanz. Und dieses Unternehmen steht wie kein anderes für bewegte Zeiten: Von Immoeast, Karl Petrikovics, Buwog-Skandal bzw. Wiederauferstehung und Fokussierung bietet der Wiener Riese alles für einen guten Roman, einen spannenden Thriller – oder eben eine außergewöhnliche Coverstory. „Insgesamt haben wir schon gezeigt, dass wir unsere Mittel sehr sinnvoll für den Aktionär investieren können“, sagt Immofinanz CEO Oliver Schumy. Eine Investitionsmöglichkeit sind beispielsweise Stop Shops, wie Immofinanz COO Dietmar Reindl näher ausführt: „Stop Shops sind von der Rendite her ein sehr attraktives Produkt.“ Attraktive Produkte, die die Immofinanz – betrachtet man die Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2019 – immer wieder findet. Der Erfolgskurs wurde jedenfalls fortgesetzt: Das Konzernergebnis hat sich mit rund 185 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Wo die Retail-Reise hingeht, wie die Immofinanz zum Thema E-Commerce steht und was der Blick in die Zukunft verspricht, erzählen CEO Oliver Schumy und COO Dietmar Reindl im Gespräch mit Chefredakteur Michael Neubauer.

In diesem Jahr wird das Bauhaus 100 Jahre alt. Als Hommage an eine der einflussreichsten Stilrichtungen aller Zeiten gibt es in der neuen ImmoFokus-Herbstausgabe eine 14 Seiten lange Bilderstrecke. Sie zeigt ein kleines Potpourri im Bauhaus-Stil geplanter Immobilien. „Bauhaus ist aktueller denn je und bei der Recherche war es beeindruckend, wie aktuell und zeitgemäß eine Stil-Richtung ist, die bereits den 100. Geburtstag feiert“, so der GNK Art Director Jelio Stefanov, der ergänzt: „Die präsentierten Projekte sind faszinierend und wir hoffen, die Leser haben daran so viel Spaß, wie wir bei der Produktion“.

Stephan Hirsch war 16 Jahre lang Vorstand der Linzer Athos Immobilien AG. Mit der Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse und den unterschiedlichen Auffassungen über die Weiterentwicklung des Unternehmens trennte sich jedoch die Wege von Athos und Hirsch. Dieser ist seit 1. Juli 2019 nun für die Immobilien-Division des Konzerns von Stefan Pierer verantwortlich. Im Interview mit ImmoFokus-Redakteur Sebastian Luger gibt er Einblicke darüber, wie es zur Zusammenarbeit mit Pierer kam und nimmt zu vieldiskutierten Projekten wie den ursprünglich geplanten und dann doch verworfenen Mitarbeiterwohnungen in Munderfing Stellung.

Beim 18. Real Circle auf Einladung von EY Österreich, ImmoUnited, der Erste Group und dem ImmoFokus diskutierten Experten darüber, wie Gebäude das Klima retten können. Welchen Beitrag kann die Immobilienwirtschaft im Kampf gegen den Klimawandel beitragen? Dieses Thema ist nicht erst seit der „Fridays for Future“-Bewegung ein heißes sowie kontroverses Thema. Kürzere Nutzungszyklen, schnellere Veränderungen im modernen Leben und Arbeiten sowie die rasanten technischen Entwicklungen erhöhen die Anforderungen an die Gebäudetechnik – doch lässt sich mit Smart Buildings auch das Klima retten? Lesen Sie es selbst in der Herbstausgabe nach.

„Dank dem gesamten Team ist die erschienene ImmoFokus-Herbstausgabe wieder voll, lebendig und abwechslungsreich geworden. Unser Credo, Wissen für Immobilienprofis zu vermitteln, zieht sich auch dieses Mal wieder wie ein roter Faden durch das gesamte Magazin. Das ist unser Anspruch und unser Ziel – und das haben wir auch dieses Mal wieder perfekt geschafft. Prädikat: lesenswert“, freut sich Herausgeber Philipp Kaufmann und weiter: „Wir hoffen unsere Leser freuen sich auf die neue Ausgabe genauso, wie wir es tun. Ich bin mir sicher, dass die gesamte Branche von unseren Inhalten wieder einen unmittelbaren Nutzen haben wird.“

Zum Immobilienmagazin „ImmoFokus“

Der ImmoFokus ist das Magazin für nachhaltige Immobilienwirtschaft und vermittelt Wissen für Immobilienprofis. Das Immobilienmagazin erreicht mit vier Ausgaben im Jahr und einer Auflage von 12.000 Stück je Erscheinung rund 45.000 immobilienaffine Leser (LpE rund 3,75 Personen) in Österreich und im benachbarten Ausland. Zielgruppe sind Entscheidungsträger der Immobilienwirtschaft. Chefredakteur ist Michael Neubauer, Herausgeber Philipp Kaufmann. Das Magazin wird herausgegeben vom GNK Media House, einem Verlag mit dem Fokus auf die Immobilienwirtschaft. Der Verlag sieht sich als Plattform für die Bau- und Immobilienwirtschaft und setzt mit der ImmoRedaktion auf journalistische Qualitäten. Der Verlag wird geleitet von Michael Neubauer und Philipp Kaufmann und ist Mitglied beim „Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband“ (ÖZV).

Rückfragen & Kontakt:

Sebastian Luger

sebastian.luger @ media-house.at

Tel: +43.1.8130346-531

www.media-house.at