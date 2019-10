20 Jahre SWK Tag: Linde Verlag feiert rundes Jubiläum

Wien (OTS) - Am 21. November 2019 ist es so weit: Bereits zum 20. Mal veranstaltet der Linde Verlag den „SWK-Steuerrechtstag“, der getreu dem Motto der SWK praxisrelevante und tagesaktuelle Themen aus der Unternehmensbesteuerung und dem Wirtschaftsrecht auf den Punkt bringt. 2019 steht ganz im Zeichen des Steuerreformgesetzes 2020, der Reorganisation der Finanzverwaltung und der Meldepflichten für grenzüberschreitende Steuergestaltungen.

Der persönliche Austausch und die unterschiedlichen Blickwinkel stehen im Fokus, so Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags: „Seit zwei Jahrzehnten ist der SWK-Tag der Treffpunkt für Berater, Unternehmen und Finanzverwaltung. Als Nummer 1 im Steuerrecht versammeln wir ein hochkarätiges Expertenteam aus Finanz, Wirtschaft und Wissenschaft. Wir wissen, worauf es ankommt.“

Großes Geburtstagsgewinnspiel

Der 20. SWK-Tag findet am 21.11.2019 von 9.00 bis 16.40 Uhr im Hotel Courtyard by Marriott Wien Prater/ Messe statt. Zum Jubiläum gibt es fünf Freiplätze im Wert von je 610 Euro zu gewinnen. Die Gewinnfrage und Teilnahmebedingungen finden sich in der aktuellen Ausgabe der SWK oder unter: www.lindeverlag.at/swk-gewinnspiel.

Details zu Programm und Preisen: www.lindecampus.at

