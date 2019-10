FPÖ-Seidl: FPÖ trauert um Ernst Neuwirth

Langjähriger Leopoldstädter Bezirksrat und ehemaliger Bezirksvorsteher Stellvertreter nach langer Krankheit verstorben

Wien (OTS) - Die FPÖ, insbesondere die Bezirksgruppe Leopoldstadt, trauert um ihren langjährigen Bezirksrat Ernst Neuwirth. „Ernstl“ wurde am 30.12.1946 geboren und arbeitete viele Jahre als Bezirksrat in der Leopoldstadt, von 2010 bis 2015 war er in seiner letzten Legislaturperiode auch Bezirksvorsteher-Stellvertreter. „Unser aufrichtiges Beileid gilt seiner Gattin Helene und seinen Kindern. Ernst war immer ein verlässlicher Bezirksfunktionär, der durch sein großes Wissen auch hohes Ansehen bei den anderen Fraktionen genossen hat. Wir werden die Arbeit in seinem Sinne fortsetzen“, so der Leopoldstädter FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg, Wolfgang Seidl.

