Lotto: Kein Sechser – Jackpot – 1,4 Mio. Euro warten

Wien (OTS) - Das Ausbleiben eines Sechsers und damit der Eintritt eines Jackpots am vergangenen Sonntag war nur die logische Folge auf den vorangegangenen Solo-Sechser am Mittwoch der letzten Woche: Denn seit Ende September wechseln sich Jackpot und Solo-Sechser in schöner Regelmäßigkeit ab, und man darf schon gespannt sein, ob am kommenden Mittwoch diese Serie anhält und sich neuerlich nur ein einziger Spielteilnehmer den Jackpot sichert. Rund 1,4 Millionen Euro werden übrigens für die „sechs Richtigen“ bei der nächsten Ziehung erwartet.

Sechs Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 34.000 Euro. Je zwei Gewinne wurden in Niederösterreich und in Oberösterreich jeweils per Quicktipp erzielt, je einer und Tirol und in der Steiermark per Normalschein.

LottoPlus

Bei LottoPlus profitierten die Fünfer wieder einmal vom Ausbleiben eines Sechsers, da die Gewinnsumme auf sie aufgeteilt wurde. So dürfen sich 35 Spielteilnehmer über jeweils rund 7.500 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker stand ein Jackpot auf dem Spiel, und den holte sich ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich. Seine Quittung war die einzige mit der richtigen Joker Zahl, und somit war sein Kreuzerl beim „Ja“ rund 375.000 Euro wert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Oktober 2019

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 711.840,60 – 1,4 Mio. warten 6 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.007,90 70 Fünfer zu je EUR 1.525,30 227 Vierer+ZZ zu je EUR 141,10 3.644 Vierer zu je EUR 48,80 5.679 Dreier+ZZ zu je EUR 14,10 65.061 Dreier zu je EUR 4,90 192.510 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 01 02 03 18 26 34 Zusatzzahl: 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Oktober 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 35 Fünfer zu je EUR 7.461,10 1.948 Vierer zu je EUR 22,70 33.442 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 09 10 15 24 34 42

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Oktober 2019

1 Joker EUR 374.721,50 4 mal EUR 8.800,00 95 mal EUR 880,00 908 mal EUR 88,00 9.101 mal EUR 8,00 92.471 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 0 2 3 4 8 1

