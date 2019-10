Martin Rauchenwald wird neuer CEO der Austrian Anadi Bank

Mit 1. Jänner 2020 wird Martin Rauchenwald (45) CEO und Sprecher des Vorstands der Austrian Anadi Bank.

Wien (OTS) - Wien, 21. Oktober 2019 – Die Austrian Anadi Bank AG kann die Neubesetzung ihrer Unternehmensspitze mit Anfang nächsten Jahres vermelden: Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsicht wird Martin Rauchenwald (45) die Führung des Instituts mit 1. Jänner 2020 übernehmen. Der Fokus des neuen CEO wird darauf liegen, die erfolgreiche Positionierung der mobilen Hybrid-Bank weiter voranzutreiben und das Geschäftsmodell nachhaltig weiterzuentwickeln.

Seine mehr als zwanzigjährige Karriere im Finanzsektor führte Rauchenwald von Wien aus nach München, Moskau und London. Zuletzt war der studierte Betriebswirt Senior Partner bei Oliver Wyman in Zürich, wo er führende Banken und FinTechs insbesondere im DACH-Raum bei strategischen Fragen wie Technologie, Digitalisierung oder Banksteuerung, aber auch bei Stabilisierungslösungen, Portfoliomanagement und operativer Effektivität beriet und begleitete. Davor hatte Rauchenwald leitende Funktionen bei Finanzinstituten wie UniCredit oder Hypo Vereinsbank inne. Darüber hinaus war er Mitgründer der Ithuba Capital.

Rauchenwald zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich, diese strategisch spannende Aufgabe bei der Austrian Anadi Bank zu übernehmen. Auch weiß ich, dass hier ein großartiges Team am Werk ist. Mein strategischer Fokus wird auf der konsequenten Umsetzung von modernem, digitalem Banking liegen – denn dies sichert die zukunftsorientierte Positionierung des Instituts und führt das Geschäftsmodell der Austrian Anadi Bank nachhaltig in die Zukunft.“

Sanjeev Kanoria, Eigentümer und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Mit Martin Rauchenwald konnten wir einen internationalen Top-Experten als CEO gewinnen. Über die nächsten Monate werden wir einen nahtlosen und guten Übergang an der Unternehmensspitze sowie die Kontinuität in der Führungsmannschaft sicherstellen. Ich bin überzeugt, dass eine erfolgreiche Zeit vor uns liegt und freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“



Über Austrian Anadi Bank AG:

Die Austrian Anadi Bank AG ist eine österreichische, mobile Hybrid-Bank mit den Geschäftssegmenten Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance. Sie bietet Kunden einfach zu nützende digitale Services, ein mobiles Beratungsteam und Filialen in ausgewählten Ballungsräumen. Als Hausbank für mittelständische Unternehmen in Handel, Industrie und Immobilien sowie als Produktspezialist für Unternehmen im Import- und Exportbereich ermöglicht sie Unternehmen gemeinsam mit ihrem britisch-indischen Eigentümer einen einzigartigen Zugang zum Wachstumsmarkt Indien. An 15 Standorten in Kärnten, Salzburg, Steiermark und Wien arbeiten rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mehr als 57.000 Kundinnen und Kunden. Zum 31.12.2017 betrug die Bilanzsumme 2,9 Mrd. Euro, bei einem EGT in Höhe von 7 Mio. Euro. Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 16,2 % verfügt die Austrian Anadi Bank AG über eine hervorragende Kapitalbasis. Bank und Eigentümer legen Wert auf langfristiges und stabiles Wachstum.

