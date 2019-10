Franz-Grabner-Preis 2020: Einreichfrist bis 1. November

Auszeichnung für humanistisches Dokumentarfilmschaffen wird bei Diagonale’20 verliehen

Wien (OTS) - Seit 2017 wird bei der Diagonale der Franz-Grabner-Preis für humanistisches Dokumentarfilmschaffen in den Kategorien TV und Kino verliehen. Die Auszeichnung in Andenken an den 2015 verstorbenen ORF-Journalisten und langjährigen Leiter der ORF-TV-Kulturdoku soll Filmschaffende für ihren im ethischen und moralischen Sinne verantwortungsvollen und glaubwürdigen Umgang mit dem Medium prämieren und diesen damit weiter fördern. Noch bis 1. November 2019 können passende dokumentarische Filmprojekte (auch Webformate/Fernsehserien möglich) für den Franz-Grabner-Preis 2020 eingereicht werden. Die Teilnahmekriterien sind unter

http://www.diagonale.at/franzgrabner/ abrufbar. Die Preisverleihung

findet bei der Diagonale am 26. März in Graz statt.

Das Preisgeld von jeweils 5.000 Euro wird von den Produktionsverbänden AAFP und Film Austria sowie vom ORF gestiftet und ist für die Entwicklung des Folgeprojekts der Preisträger/innen bestimmt. Initiiert wurde die Auszeichnung von Familie Grabner, AAFP, Film Austria, ORF und der Diagonale.

Die diesjährigen Preise gingen an Ruth Beckermanns Kino-Essay „Waldheims Walzer“ sowie an die Fernsehdokumentation „Leben für den Tod – Menschen am Zentralfriedhof“ von Karin Berghammer und Krisztina Kerekes.

