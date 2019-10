Favoriten: Rudi Biber gastiert im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Der Gitarrist und Sänger Rudi Biber ist zweifellos ein „Urgestein“ der Wiener Musik-Szene, der in seiner Karriere unter anderem mit der Band „Supermax“, als Studio-Chef („Black Lagoon Studios“) und mit seinem Quartett „Lovemachine“ Erfolge hatte. Lange Zeit verdingte sich „der Biber“ als Blues-Musikus in Nordamerika und veröffentlichte später im heimatlichen Wien einige CDs, darunter die Alben „Na So Geht Des Net“ (2018) und „Do You Remember“ (2015). Am Donnerstag, 24. Oktober, gastiert der unverwüstliche Rudi im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Das Konzert des „Altmeisters“ geht um 17.00 Uhr los. Auf dem „vom Herzen kommenden“ Programm stehen Rock, Blues, Soul und Jazz. Wer „ehrliches“ Liedgut schätzt, darf den Auftritt der Musik-Legende nicht verpassen. Der Eintritt kostet 10 Euro („Musikbeitrag“). Nähere Auskünfte und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 (Organisator: Verein „Kultur 10“). E-Mails an das ehrenamtliche „Kultur 10“-Sekretariat (Roswitha Jarolim): waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Musiker Rudi Biber: www.biberrudi.com/

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

