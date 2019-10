GrECo übernimmt litauischen Makler Sagauta und festigt Spitzenposition im Baltikum

Der führende Risiko- und Versicherungsberater in Osteuropa übernimmt 80 % von Sagauta, Nummer 2 der Versicherungsmakler in Litauen.

Wien (OTS) - GrECo ist bereits seit 2008 in Litauen mit einem Büro in Vilnius vertreten. Sagauta, die über fünf Standorte im ganzen Land verfügen, werden mit der bestehenden GrECo-Niederlassung fusionieren und künftig unter dem Namen GrECo Sagauta auftreten. Die Gründer und derzeitigen Eigentümer von Sagauta bleiben an Bord und behalten die restlichen Anteile.

Georg Winter, für das Baltikum zuständiges Vorstandsmitglied der GrECo Gruppe, fasst zusammen: "Die Akquisition von Sagauta verstärkt unsere Position auf dem baltischen Markt. Nach der Übernahme des estnischen Maklers IIZI im vergangenen Jahr werden wir damit der führende Berater für Risiko- und Versicherungsmanagement in den baltischen Staaten.“

Silva Macienė, Gründerin und Vorstandsvorsitzende von Sagauta, ergänzt: "Wir haben hier in Sagauta eine wirklich bemerkenswerte Reise unternommen - vom kleinen Team gleichgesinnter Enthusiasten bis hin zum führenden Spezial-Makler und Mitglied der GrECo-Familie.“

Katerina Pavlidi, CEO von Sagauta, sieht durch den Deal eine Vielzahl von neuen Möglichkeiten. "GrECo`s Know-how und technologischen Lösungen sind eine perfekte Ergänzung für Sagauta. Ihre Spezialisierung auf wichtige Branchen und die internationale Marktpräsenz stärken unsere Position und bieten unseren Klienten eine wertvolle Alternative zu den globalen monolithischen Brokern."

Die Strategie von GrECo ist es, als führender Versicherungsmakler in Mittel-, Osteuropa und Zentralasien, spezielles Fachwissen für eine Vielzahl von Branchen wie Bauwesen, Energie, Finanzinstitute oder Transport & Logistik zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bietet GrECo maßgeschneiderte Versicherungslösungen für die Bereiche Sach- und Haftpflichtversicherung, Financial Lines, Transport-, Kredit- und politische Risiken sowie Employee Benefits und Kfz.

Sagauta konzentrierte sich bisher auf die Bereiche Transport, Bauwesen und Employee Benefits. Zusammen mit GrECo wird Sagauta seine Dienstleistungen und Lösungen auf weitere Branchen ausdehnen.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe bietet ihren Klienten individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement und ist Österreichs führender Versicherungsmakler für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor.

GrECo ist ein unabhängiges Familienunternehmen; die Familie Neubrand hält 86,67% der Anteile. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt 960 Mitarbeiter in 53 Büros in 16 Ländern, davon 343 in Österreich. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo in über 200 Ländern weltweit vertreten.

Über Sagauta

Sagauta, gegründet 1996, ist ein führender Spezial-Versicherungsmakler in Litauen, der sich auf Bereiche wie Transport, Bau und Employee Benefits konzentriert. Das Unternehmen bietet alle Versicherungsservices für Unternehmen und Privatpersonen an. Es beschäftigt mehr als 60 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Vilnius. Sagauta ist landesweit tätig und verfügt über 5 Niederlassungen in den wichtigsten Städten. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 2018 3,1 Mio. EUR.

