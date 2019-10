Abgängiger konnte wohlauf aufgefunden werden

Wien (OTS) - 19.10.2019, 13.30 Uhr bis 20.10.2019, 02.40 Uhr

14., Albert Schweitzer Gasse

Die Gattin eines 83-Jährigen wandte sich am 19.10.2019 an die Beamten der Polizeiinspektion Albert Schweitzer Gasse da sie ihren Mann in einem Einkaufscenter nicht mehr auffinden konnte.

Sowohl die Suche während der Geschäftszeiten als auch nach Geschäftsschluss blieb leider erfolglos. Aus diesem Grund wandten sich die Kolleginnen und Kollegen an die Diensthundeeinheit. Schnell fanden die Beamten eine Kollegin die sich mit ihrem Polizeispürhund „Loris“ sofort auf den Weg machte.

In der Zwischenzeit brachte der Sohn des Vermissten einen Geruchsträger seines Vaters zur Polizeiinspektion. „Loris“ konnte nun die Geruchsspur aufnehmen, welche ihn durch das Einkaufscenter über die Wientalstraße zum Holzhausenplatz, Mistplatz der MA48 und über den Gehweg im Bereich des Weißflusses führte. Nach rund 2,3 Kilometer endete die Spur beim Bahnhof Wolf in der Au. Da es sich hier um einen Bahnhof der Schnellbahn handelte, war anzunehmen, dass der 83-Jährige in einen Zug eingestiegen und weggefahren war.

Rund fünf Minuten später konnte dann auch schon Entwarnung gegeben werden. Der 83-Jährige konnte am Bahnhof Hütteldorf auf einer Bank sitzend aufgefunden werden. Er war wohlauf aber erschöpft.

