„SoloTogether“ mit Andreas Spechtl & Fauna am 28.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Zum Start in die neue „SoloTogether“-Saison stehen die beiden Künstler/innen Andreas Spechtl & Fauna erstmals gemeinsam auf der Bühne des ORF RadioKulturhauses. Am Montag, den 28. Oktober (20.00 Uhr) sind sie im Studio 3 des ORF RadioKulturhauses nach jeweils einem Solo-Set im Zusammenspiel zu hören. Die Veranstaltung kann via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Andreas Spechtl, bekannt von „Ja, Panik“, hat im Mai mit „Strategies“ sein drittes Soloalbum veröffentlicht. Mit den ersten beiden Solo-Platten „Sleep“ und „Thinking About Tomorrow (And How To Build It)“ setzte Spechtl partiell auf elektronische Musik. Auffallend im Gegensatz zu den beiden Vorgängeralben strotzt dieses Album vor Beats, Tanz, Festlichkeit und Widerstand. Die letzten beiden Solo-Platten sind im Iran und in der Nähe von Mexiko City entstanden. Der globalen, politischen Verunsicherung der Vorgänger-Alben folgt nun das neue Selbstbewusstsein, die neuen Strategien wie die neue Lust am Ausbruch und an der Ekstase. Rana Farahani aka Fauna wird Spechtls Counterpart in dieser Ausgabe sein. Zwischen technologischem Selbst, politischer Auseinandersetzung und Alltagseindrücken formuliert sie dystopisch-futuristische, aber auch sehr persönliche Tracks, die sich am zeitgenössischen Geschehen aufladen, und pendelt mit ihren sphärischen Synthie-Klängen, angesagten Hip-Hop-Beats und technoiden Rhythmen zwischen Grabweihe und Auferstehung am Dancefloor. Rana Farahanis musikalischer Weg führte sie von einer klassischen Klavier- und Gesangsausbildung erst etwas später ins elektronische Reich der Möglichkeiten und Sounddefinitionen. 2006 trat sie dem Künstlerinnenkollektiv female:pressure bei und 2007 richtete sie sich ihr kleines Homestudio ein. Fauna setzt bei ihrem zweiten Album, das 2018 erschienen ist, auf unterschiedliche Beats, Tempi und erzeugt so diverse Stimmungen. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt EUR 19,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

