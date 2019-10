SkyFive kauft das Air-to-Ground Geschäft von Nokia und wird zum weltweit ersten Spezialisten für die digitale Breitbandversorgung der Luftfahrt

München (ots) -

- Nokia und SkyFive, der weltweite erste Spezialist für Air-to-Ground

(A2G)-basierte Breitbanddienste im Himmel, haben den Verkauf des

Nokia A2G-Geschäfts an SkyFive erfolgreich abgeschlossen.

- Die wesentlichen Patente und Mitarbeiter von Nokia gehen zu SkyFive

über. SkyFive ist eine unabhängige, auf A2G-Kommunikation

spezialisierte Firma, die von ehemaligen Nokia-Managern gegründet

wurde.

- SkyFive ist damit in der einzigartigen Lage, den Bedarf der

Luftfahrtindustrie nach Breitbandversorgung im Himmel mit Hilfe

einer umfassenden Lösung und eines erweiterten hochspezialisierten

Teams zu bedienen.

- Nach dem erfolgreichen Aufbau und Service Start des Europäischen

Luftfahrtnetzes (www.EuropeanAviationNetwork.com) planen SkyFive

und Nokia nun die Expansion in weitere Teile der Welt, wobei

SkyFive die Verantwortung für die Gesamtlösung übernimmt und Nokia

die Technologie für das Bodennetz beisteuert.

Die SkyFive GmbH teilte heute mit, dass die Akquisition des Air-to-Ground (A2G)-Geschäfts von Nokia erfolgreich abgeschlossen ist.

SkyFive kombiniert Luftfahrt und Telekommunikation auf eine einzigartige Weise, um den Bedarf von Fluggesellschaften, Passagieren und Flugzeugherstellern nach Breitbandversorgung für die Digitalisierung des Himmels mit einer leistungsstarken, skalierbaren und kosteneffizienten Lösung auf Basis von 4G- und 5G-Standards zu decken.

Mit dem Kauf wird SkyFive zum weltweiten ersten Anbieter von A2G-basierten Breitbanddiensten im Himmel. SkyFive übernimmt die Verantwortung für die Gesamtlösung, zu der die Sende- und Empfangseinheit im Flugzeug, die Mobilfunk-Komponenten am Boden und verschiedene IT-Systeme gehören. Nokia, ein weltweit führender Anbieter von Mobilfunk-Technologie, übernimmt weiterhin den Vertrieb und Aufbau des Bodennetzes, welches integraler Bestandteil der Gesamtlösung ist.

Thorsten Robrecht, CEO von SkyFive: "Wir sind begeistert vom Kauf des Nokia A2G-Portfolios und dem Wechsel der A2G-Experten zu SkyFive. Diese Transaktion ist ein großer Schritt vorwärts auf unserem Weg zur Digitalisierung der Luftfahrt durch Breitbanddienste in der dritten Dimension und dient als Sprungbrett für die weitere globale Expansion."

Chris Johnson, Vice President Nokia Enterprise, ergänzte: "Für Mobilfunkbetreiber und andere Kunden der A2G-Lösung sichert die Zusammenarbeit zwischen SkyFive und Nokia, dass wir gemeinsam weiterhin den A2G-Markt anführen und den notwendigen Fokus auf dieses hochinnovative Feld legen."

Treffen Sie SkyFive auf der Dubai Airshow vom 17. bis 21. November, um mehr über deren Pläne zur Expansion im Mittleren Osten und an anderen Hot-spots des globalen Luftverkehrs zu erfahren. :

