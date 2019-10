Lesung und Vortrag im Bezirksmuseum Landstraße

Wien (OTS/RK) - Die Veranstaltungsreihe „Literarischer Jour-fixe“ im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) wird am Dienstag, 22. Oktober, mit einer Lesung fortgesetzt: Ab 19.00 Uhr trägt der Autor Dietmar Grieser Texte aus seinem jüngsten Buch „Wien – Wahlheimat der Genies“ und Auszüge aus vorherigen Publikationen vor. Der Zutritt ist kostenlos. Detail-Infos zum Werk über Genies in der Wienerstadt: Verlag „Amalthea Signum“, Telefon 712 35 60, E-Mail verlag@amalthea.at.

Am Mittwoch, 23. Oktober, spricht Gabriele Kalinova (vom „Klub der Freunde Österreichs in Prag“) ab 18.30 Uhr im Museum über die Thematik „Böhmische Spuren im 3. Bezirk“. Die Vortragende unterstreicht ihre Ausführungen mit interessantem Bildmaterial und hat ein offenes Ohr für Fragen des Publikums. Der Eintritt ist frei. Auskünfte zu beiden Veranstaltungen: Telefon 4000/03 127 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Herbert Rasinger). E-Mails an das freiwillige Museumsteam: bm1030@bezirksmuseum.at.

