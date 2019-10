SEEED - CITY OF SOUND FESTIVAL

Das erste CITY OF SOUND FESTIVAL am 31.07.2020 in Graz

Graz (OTS) - Am 31. Juli 2020 findet in Graz auf dem Messeplatz Open Air Gelände das erste CITY OF SOUND FESTIVAL statt. In diesem Jahr steht das CITY OF SOUND FESTIVAL ganz im Zeichen des deutschen Hip-Hop und Dancehall Genres.

Als Headliner werden die 10 Berliner Musiker SEEED das Messeplatz Open Air Gelände in einen brodelnden Hexenkessel verwandeln, wenn Sie mit ihrem ganz eigenen Sound und ihrer unglaublich intensiven Live-Show loslegen.

Die mittlerweile schon zur Legende gewordene Truppe um Peter Fox und Frank Dellé – ursprünglich als „Mobiles Reggea- Sondereinsatzkommando“ und Sound System 1988 gegründet – haben nichts von ihrer Energie verloren und beeindrucken mehr als je zuvor mit Euphorie und Stimmungsexplosionen ihre zahllosen Fans.

Aller guten Dinge sind drei - als Second Headliner werden die drei Jungs aus Hamburg FETTES BROT ihre Fans begeistern. Bereits 1992 haben Martin Vandreier, Boris Lauterbach und Björn Warns deutschen Hip-Hop zu FETTES BROT gemacht. Als eine der ersten deutschen Hip-Hop-Bands war und ist FETTES BROT ein Vorbild und Richtungsweiser für den deutschen Sprechgesang. Mit ihrer Musik, einer Mischung aus Disco-Rap und breakneck Hip-Hop begeistern FETTES BROT nach wie vor ihre Fans und sind Garanten für beste Partystimmung.

„An Tagen wie diesen“ – um mit Fettes Brot zu sprechen – darf auch eine geile Aftershowparty zum Ausklang eines phantastischen Konzerterlebnissses nicht fehlen. Kein geringerer als FRITZ KALKBRENNER wird ab 22 Uhr die Stadthalle Graz zum Kochen bringen.

Weiter Pressematerialien finden Sie unter folgendem Link:

SEEED – City Of Sound Festival

Tickets für das SEEED – City Of Sound Festival auf www.oetickets.com und bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen.

Tickets für die Aftershowparty mit Fritz Kalkbrenner ebenfalls unter www.oeticket.com und bei allen offiziellen Vorverkaufsstellen.

SEEED -City Of Sound Messeplatz Open Air Gelände Graz am 31.07.2020 Tickets jetzt schon sichern!

