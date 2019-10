NÖGKK und Partner laden zur „Gesundheit für SIE“

Bereits zum 17. Mal lockt St. Pölten mit Vorträgen, Workshops und Gesundheits-Checks zum Thema Frauengesundheit

St. Pölten (OTS) - Am 8. und 9. November 2019 steht das WIFI St. Pölten wieder ganz im Zeichen der Frauengesundheit: Zwei Tage lang lädt die Messe „Gesundheit für SIE“ zu Information, Diskussion und Unterhaltung. Das diesjährige Motto „Als Frau durchs Leben: Stark in allen Lebensphasen“ legt den Schwerpunkt auf Anforderungen, denen Frauen unterschiedlicher Altersklassen bei beruflichen, privaten und gesundheitlichen Herausforderungen begegnen.

Neben einer vielfältigen Gesundheitsstraße samt Blutabnahme mit sofortiger Laborauswertung, Carotis-Messung und Hautanalyse werden auch Hör-, Seh- und weitere Tests angeboten. Zudem können sich Interessierte an beiden Tagen individuell zu Fragen rund um Gynäkologie und Osteoporose, aber auch zum Lebensstil – von der Work-Life-Balance über den Kinderwunsch bis hin zu den Wechseljahren – beraten lassen.

Auf der Bühne wird an beiden Tagen ein hochkarätiges Vortragsprogramm geboten. In der Keynote widmet sich freitags u. a. Ärztin und Autorin Prof. Dr. Martina Leibovici-Mühlberger den Herausforderungen als Frau in der heutigen Gesellschaft. Am Samstag geht es mit Erfahrungen und Vorschlägen zur Kindererziehung, zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben sowie praktischen Tipps aus der Apotheke zur Linderung von Frauenbeschwerden weiter. Und wer auch direkt vor Ort in Bewegung bleiben will, kann sich im Line-Dance und Latein-Tanz versuchen oder mit Übungen zum Beckenbodentraining fit halten.

Zum Abschluss sorgt Multitalent Dr. Alexandra Meixner für einen kabarettistischen Streifzug durch die weibliche (und auch männliche) Sexualität. Meixner ist nicht nur Gynäkologin und Buchautorin, sondern auch Österreichs wohl ausdauerndste Ultra-Triathletin. Der Besuch des Kabaretts ist nur mit Zählkarte möglich, die während der Messe erhältlich ist – solange der Vorrat reicht (max. 4 Karten pro Person).

An beiden Tagen wird vor Ort gratis Kinderbetreuung angeboten. Gesundheitspartner und Mitveranstalter sind Ärzte-, Apotheker- und Wirtschaftskammer NÖ, Arbeiterkammer NÖ, ÖGB NÖ und das Land NÖ. Alle Details gibt es unter www.gesundheitfuersie.at.

Wann: Freitag, 8. November 2019, 14:00 – 18:00 Uhr und Samstag, 9. November 2019, 09:00 – 18:00 Uhr

Wo: WIFI St. Pölten, Mariazeller Straße 97

Eintritt frei!

