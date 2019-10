Prodapt wird als Leader in Zinnov Zones für RPA Services - Telecom & Media gewürdigt

New York (ots/PRNewswire) - Prodapt, ein führender Anbieter für Beratung und Managed Services für die Digital Service Provider (DSP) Industrie, gab heute bekannt, dass Zinnov, eine Strategie- und Managementberatung, Prodapt als Leader in seinen Zinnov Zones für RPA Services (Robotic Process Automation, robotergesteuerte Prozessautomatisierung) in der Telekommunikations- und Medienbranche positioniert hat.

Zinnov bewertet im Rahmen dieser Studie RPA Beratung, Bot-Entwicklung und Konfiguration, Bereitstellung, Verwaltung und Training. Prodapts führende Position im Bereich Telecom & Media ist ein Beweis für die Fähigkeiten des Unternehmens in der Branche. Prodapt zeichnet sich unter den 22 bewerteten RPA Services-Unternehmen durch seine Skalierbarkeit und die erfolgreichen Einsätzen im RPA Bereich für zahlreiche Telekom- und Medienunternehmen in ganz Nord- und Südamerika und Europa aus.

"RPA und KI sind das Kernstück der digitalen Transformation, und wir freuen uns, dass wir konsistent als klarer Marktführer in der Telecom & Media-Branche anerkannt werden", erklärt Harsha Kumar, President von Prodapt. "Unser profundes Fachwissen ermöglicht es uns, Kunden bei der Erstellung und Umsetzung von RPA Roadmaps zu beraten, die einen handfesten Nutzen für das Geschäft generieren, wie z.B. verkürzte Zykluszeiten, erhöhte Produktivität, verbesserte Kundenzufriedenheit und niedrigere Betriebskosten. Wir danken Zinnov und allen unseren Kunden für diese Anerkennung".

"Mit seiner umfassenden Branchenexpertise im Telecom & Media-Bereich und seinen soliden RPA Kapazitäten kann Prodapt die Führungsposition für RPA Services in der Branche beanspruchen. Das Unternehmen hat seine Partnerschaft mit führenden RPA Plattformanbietern sowie Tools für Process Discovery und Analyse, zusätzlich zu seinen Process Re-engineering-Fähigkeiten, erfolgreich genutzt, um durch Automatisierung Mehrwert für die Kunden zu schaffen. Dies wird mit Zinnov Zones Ratings für RPA Services 2019 entsprechend gewürdigt", sagt Praveen Bhadada, Partner und Global Head des Bereichs Digital Transformation bei Zinnov.

Informationen zu Prodapt: www.prodapt.com

Prodapt ist ein seit zwei Jahrzehnten bestehender Anbieter für Beratung und Managed Services, der sich ausschließlich auf das Feld Telekommunikation/DSP (Digital Service Provider) konzentriert. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Transformation ihrer IT, Produkte, Abläufe und Netzwerke, um ihre strategischen Ziele zu erreichen. Prodapt liefert umfassende IT-/Software-Architekturberatung, Anwendungsentwicklung, Systemintegration, Tests, Wartung und Support. Das Unternehmen bietet Erkenntnisse und von Vordenkern angeleitete Transformationsdienstleistungen an, die Next-Gen-Technologien wie RPA, AI/ML SDN-NFV und OSS/BSS Systeme der nächsten Generation nutzen. Das Business Consulting Team stellt Six Sigma-Prozessverbesserung und Automation/RPA Beratungsdienstleistungen für Telco-Einsatzteams bereit. Prodapt verfügt über spezifische Frameworks und Solution-Accelerators, die die Time-to-Benefit für die Kunden beschleunigen.

Prodapt, mit Hauptsitz in Chennai, verfügt über Lieferzentren in Nordamerika, Europa, Indien und Afrika und ist ein nach ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16 und CMMI Level 3 zertifiziertes Unternehmen. Prodapt ist Teil eines seit 120 Jahren bestehenden Geschäftskonzerns, die Jhaver Group, und beschäftigt über 16.500 Mitarbeiter an mehr als 64 Standorten weltweit.

Informationen zu Zinnov

Das 2002 gegründete Zinnov ist eine weltweit tätige Management- und Strategieberatungsfirma mit Niederlassungen in Silicon Valley, Houston, Bangalore, und Gurgaon. Zinnov hat in den letzten 17 Jahren mehr als 250 Fortune-500-Kunden erfolgreich beraten, um umsetzbare Erkenntnisse zu entwickeln, die ihnen bei der Transformation ihres Unternehmens helfen.

