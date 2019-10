Korosec gratuliert Thomas Steiner zur Wiederwahl als Obmann der ÖVP Burgenland

Bestätigung mit 97,4 Prozent sind für Seniorenbund-Präsidentin guter Auftakt zur kommenden Burgenland-Wahl.

Wien (OTS) - „Meine herzlichen Glückwünsche an Thomas Steiner zur Wiederwahl als burgenländischer ÖVP-Obmann“, sagt Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec. Dass Steiner mit 97,4 Prozent in seiner Funktion bestätigt wurde, ist für Korosec ein klares Zeichen des Vertrauens und der hervorragenden Arbeit, die Steiner seit 2015 an der Spitze der ÖVP Burgenland geleistet hat. „Das ist ein sehr guter Auftakt für die Vorbereitungen zur kommenden Burgenlandwahl. Ich wünsche Thomas Steiner und seinem Team viel Erfolg!“, so Korosec.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenbund

Mag. Alexander Maurer

Pressesprecher

+43 664/ 859 29 18

amaurer @ seniorenbund.at

www.seniorenbund.at