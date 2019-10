30 Jahre Kinderrechte: Morgen Montag „Tag der offenen Tür“ im Familienzentrum Meidling

Wien (OTS) - Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien lädt zum runden Jubiläum der Kinderrechte in ihre Familienzentren zum „Tag der offenen Tür“. Den Anfang macht morgen Montag das Familienzentrum in der Darnautgasse 10 in Wien-Meidling.

Neben umfassenden Informationen für Kinder und Erwachsene laden verschiedene Stationen zum Mitmachen ein - darunter ein Ratespiel der Kinderrechte oder ein Kinderrechte-Baum. Auch für eine gesunde Jause ist gesorgt.

„Kinderrechte sind ein Auftrag für uns alle“ betont Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. „Wien ist seit langem Stadt der Kinderrechte und setzt die UN-Konvention in vielen Bereichen um: Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt spielt dabei eine wichtige Rolle!“

Der Tag der offenen Tür im Familienzentrum Darnautgasse 10 in Wien-Meidling findet zwischen 14 und 18 Uhr statt.

Weitere Tage der offenen Tür in Wiens Familienzentren:

Dienstag, 22.10., Familienzentrum Simmering, Wilhelm-Weber-Weg 4/3

Donnerstag, 24.10., Familienzentrum Brigittenau, Dresdnerstraße 43-47

Dienstag, 29.10., Familienzentrum Liesing, Rößlergasse 15

Mittwoch, 30.10., Familienzentrum Mariahilf, Mollardgasse 8

Mittwoch, 6.11., Familienzentrum Ottakring, Huttengasse 19-21

Donnerstag, 7.11., Familienzentrum Donaustadt, Simone-de-Beauvoir-Platz 6

Montag, 11.11., Familienzentrum Floridsdorf, Franz-Jonas-Platz 12

Mittwoch, 13.11., Familienzentrum Favoriten, Katharinengasse 16

Alle Tage der offenen Tür finden von 14 bis 18 Uhr statt.

Weitere Infos zum Schwerpunkt „30 Jahre Kinderrechte“: www.wien.gv.at/kinderrechte

Fotolink: https://www.wien.gv.at/presse/bilder/2019/10/18/30-jahre-kinderrechte

Bildtext: Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Wilfried Zankl feiern mit Kindern „30 Jahre Kinderrechte“ im Familienzentrum Darnautgasse.

