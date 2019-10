FPÖ: Hofer betroffen vom Tod Lotte Tobischs

Wien (OTS) - Betroffen vom Tod Lotte Tobischs zeigte sich heute FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer. Als Opernballorganisatorin habe sie den Ball zu einer Visitenkarte Österreichs in der Welt gemacht. Auch in anderen Bereichen habe sie sich um die Kunst in Österreich verdient gemacht. Man werde sie schmerzlich vermissen.

