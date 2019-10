Auszeichnung Seniorenfreundliche Gemeinden & Initiativen NÖ 2019

Wiener Neustadt (OTS) - Seit 2002 werden Gemeinden und Initiativen in Niederösterreich ausgezeichnet, die sich um die Anliegen der älteren Bevölkerung in der Gemeinde verstärkt annehmen. Der Verband sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in Niederösterreich (GVV NÖ) startete 2018 in Kooperation mit dem Pensionistenverband NÖ (PVNÖ) und der Volkshilfe NÖ (VHNÖ) eine gemeinsame Infokampagne, die über verfügbare Sozialleistungen der öffentlichen Hand informierte. Gemeinden, die sich an der Vortragsreihe aktiv beteiligten, wurden am Freitag, 18. Oktober 2019 als „Seniorenfreundliche Gemeinde bzw. Initiative“ in der Fachhochschule Sankt Pölten ausgezeichnet.

Welche (Geld)leistungen der öffentlichen Hand können ältere Menschen in Anspruch nehmen? Wie komme ich zu mehr Pflegegeld? Was kann ich tun, wenn ich glaube, dass ein Familienmitglied Demenz hat und welche Unterstützung, auch finanzielle, gibt es? Antworten auf diese Frage erhielten Interessierte bei der gemeinsamen Infokampagne.

„Die sozialdemokratischen GemeindevertreterInnen sehen es als ureigenste Aufgabe, den Menschen in ihrer Gemeinde persönlich, direkt und unmittelbar anzusprechen und ihnen zur Seite zu stehen, wenn sie Infos benötigen“, so GVVNÖ-Präsident Rupert Dworak, „ich freue mich sehr, dass viele Gemeinden diese Kampagne aktiv unterstützten.“

„Gerade Ältere werden durch die Ankündigungen der ehemaligen Bundesregierung immer wieder verunsichert“, weiß PVNÖ-Präsident Hannes Bauer, „Themen wie Mindestsicherung, Notstandshilfe, Anrechnung von Pensionszeiten sind heikel und oft wird uns Entscheidendes verschwiegen oder nicht mit allen Konsequenzen dargestellt.“

Alle Gemeinden, die bis Sommer 2019 aktiv drei Vorträge abhielten, wurden nun als „Seniorenfreundliche Gemeinde! ausgezeichnet. Erfolgt die Organisation nicht durch die Gemeinde, sondern durch Personeninitiativen, erfolgt die Auszeichnung als „Seniorenfreundliche Initiative“. Die Themen der Vortragsreihe sind Pflegegeld, Demenz, Gedächtnistraining, Seniorensicherheit, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Erbschaften, Angebote der Volkshilfe NÖ und 24-Stunden-Betreuung, Mindestsicherung, Notstandshilfe und Hilfsfonds.

„Wir bringen immer wieder gerne unsere Fachexpertise ein“, so der Präsident der Volkshilfe NÖ Ewald Sacher, „wir unterstützen bei der Pflegegeldstufenerhöhung ebenso wie bei anderen Themen, die den Menschen wichtig sind, wie Beratung über Dienstleistungen, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung.“

Die Auszeichnung an die 92 Gemeinden überreichten Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Vizepräsidentin Gemeindevertreterverband NÖ Kerstin Suchan, Landespräsident Pensionistenverband NÖ Hannes Bauer, Präsident der Volkshilfe NÖ Ewald Sacher und Volkshilfe NÖ Geschäftsführer Gregor Tomschizek.

