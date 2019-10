„profil“-Umfrage: 75 Prozent der Grün-Anhänger, aber nur 18 Prozent der ÖVP-Anhänger sehen Umwelt und Klimaschutz als vorrangig.

Erwartungen an neue Bundesregierung: Umwelt und Klimaschutz 27%, Zuwanderung und Asyl 24%, Steuerentlastung 24%, Wirtschaft und Arbeitsmarkt 11%, Bundesheer 3%

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin „profil“ in seiner kommenden Ausgabe berichtet liegen die Erwartungen an eine neue Bundesregierung bei den Themen Umwelt, Zuwanderung und Steuern nahe beieinander. Laut der vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für „profil“ durchgeführten Umfrage, welche Maßnahme die zukünftige Bundesregierung als erstes umsetzen sollte, antworten 27% der Österreicher, Umwelt und Klimaschutz habe aus ihrer Sicht Priorität. Für 24% sind dagegen Zuwanderung und Asyl voranging, für weitere 24% eine Steuerentlastung, für 11% Wirtschaft und Arbeitsmarkt und für 3% die Finanzierung des Bundesheers. Nach Parteienpräferenzen gibt es riesige Unterschiede. Die größte Kluft entsteht bei Umwelt und Klimaschutz zwischen ÖVP-Wählern (18 %) und Grün-Wählern (75 %). Zuwanderung und Asyl sind FPÖ-Wählern (52%) und ÖVP-Wählern (31%) am Wichtigsten. Ein ähnliches Wunschprofil haben SPÖ-und Neos-Wähler. Sie reihen Umwelt vor Steuerentlastung und Zuwanderung. Die Finanzierung des Bundesheers rangiert bei allen unter ferner liefen. (n=500)

