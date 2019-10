EANS-Stimmrechte: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Überblick

1. Emittent: Marinomed Biotech AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Name: Republik Österreich

Sitz: Österreich

Staat: Österreich

4. Namen der Aktionäre: aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co KG 5. Datum der Schwellenberührung: 18.10.2019

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | Summe von |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |7.A + 7.B in %| Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente | |des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | | | | 7.B.2) | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 3,19 % | 0,00 % | 3,19 % | 1 469 772 | |Schwellenberührung| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 8,47 % | | | | |(sofern anwendbar)| | | | | |__________________|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

____________________________________________________________________________ |A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören | |____________________________________________________________________________| | | Anzahl der Stimmrechte | Prozentanteil der Stimmrechte | | |_______________________________|_______________________________| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | | | 2018) | 2018) | 2018) | 2018) | |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| |ATMARINOMED6| | | | | | | | 46 816| | 3,19 %| |____________|_______________|_______________|_______________|_______________| | Subsumme A | 46 816 | 3,19 % | |____________|_______________________________|_______________________________|

______________________________________________________________________________ |B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 | | | |______________________________________________________________________________| | | | | Anzahl der | | | | | |Stimmrechte die | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden | Prozentanteil | | Instruments | | | können |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|________________|_______________| |______________|_______________|______________|________________|_______________| | | | Subsumme B.1 | | | |______________|_______________|______________|________________|_______________|

______________________________________________________________________________ |B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 | |______________________________________________________________________________| | | | | Physisches | |Prozentanteil| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Anzahl der | der | |Instruments| | | Settlement |Stimmrechte| Stimmrechte | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| | | | |Subsumme B.2| | | |___________|____________|______________|____________|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente| | |_________|__________________|____________|___________|____(%)____|____________| | |Republik | | | | | | 1 |Österreich | | | | | |_________|__________________|____________|___________|___________|____________| | |Austria | | | | | | 2 |Wirtschaftsservice| 1 | | | | | |GmbH | | | | | |_________|__________________|____________|___________|___________|____________| | |aws | | | | | | 3 |Fondsmanagement | 2 | | | | | |GmbH | | | | | |_________|__________________|____________|___________|___________|____________| | |aws | | | | | | |Mittelstandsfonds | | | | | | 4 |Beteiligungs GmbH | 3 | 3,19 %| | 3,19 %| | |& Co KG | | | | | |_________|__________________|____________|___________|___________|____________| |_________|__________________|____________|___________|___________|____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Korrektur der ursprünglich am 16.10.2019 gesendeten Meldung hinsichtlich Datum der Schwellenberührung (Valutadatum anstelle von Datum des Geschäftsabschlusses - Geschäft wurde am 16.10.2019 abgeschlossen, Valutatag/Settlement fand am 18.10.2019 statt).

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: Marinomed Biotech AG

Veterinärplatz 1

A-1210 Wien

Telefon: 0043250774460

FAX: 0043250774493

Email: office @ marinomed.com

WWW: www.marinomed.com

ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch