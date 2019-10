ORF-„Pressestunde“ mit Michael Chalupka, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich

Am 20. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vergangene Woche wurde Michael Chalupka als neuer Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in sein Amt eingeführt. Damit ist der ehemalige Diakonie-Direktor höchster Repräsentant der rund 280.000 Gläubigen in 191 österreichischen Pfarrgemeinden. Wie legt der neue Bischof sein Amt an? Die Debatte um den Karfreitag ist nicht beendet, die evangelische Kirche hat Klage beim Verfassungsgerichtshof eingebracht. Welche Erwartungen und Forderungen hat Michael Chalupka an eine künftige Bundesregierung? Wie positioniert sich die evangelische Kirche zu globalen Themen wie Klimakrise und Migration?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 20. Oktober 2019, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Johanna Hager

„Kurier“

und

Matthias Westhoff

ORF

