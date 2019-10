Weihnachten im Schuhkarton®-Packparty im Donau Zentrum

Gutes tun mit TV-Promi Robert Steiner/ Presseeinladung

Wien (ots) - Erstmals findet in einem der größten Einkaufszentren Österreichs eine Packparty von "Weihnachten im Schuhkarton" statt. Am 25.10.2019 ab 10 Uhr lädt die christliche Hilfsorganisation Samaritan's Purse die Besucher des Donau Zentrums dazu ein, Schuhkartons mit Geschenken für Kinder in schwierigen Lebenssituationen zu füllen. Geschäfte und Privatpersonen stellen dafür Sachspenden zur Verfügung, professionelle Künstler der Agentur iOnArt haben im Vorfeld bereits hunderte Geschenkkartons gestaltet. Zudem stehen einige Künstler an dem Tag zur Verfügung, um mit Kindern zu basteln und weitere Schuhkartongeschenke künstlerisch zu gestalten. Als Special Guest wird vormittags der Family-Entertainer Robert Steiner erwartet. Mitpacker sind eingeladen, geeignete neue Geschenke mitzubringen oder im Vorfeld im Zentrum abzugeben. Packtipps sind unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org zu finden. Wer nicht an der Packparty teilnehmen kann, hat die Möglichkeit seine selbstbefüllten Päckchen noch bis zum 15. November zu einer der vielen Abgabestellen in Österreich zu bringen. Die Orte sind auf der Webseite der Aktion einzusehen. Zur Finanzierung der Gesamtkosten empfiehlt der Trägerverein Samaritan's Purse eine Spende von zehn Euro pro beschenktem Kind.

Wann: Am Freitag, 25. Oktober, 11 Uhr

Ort: Donau Zentrum/ Zauber Garten

(Erdgeschoss bei Peek & Cloppenburg)

Für O-Töne, Fotos und Drehs stehen Ihnen vor Ort zur Verfügung:

Ing. Rainer Saga, Leiter von "Weihnachten im Schuhkarton"

Anton Cech, Centermanager Donauzentrum

Robert Steiner, Family-Entertainer

Karl Gasta (SPÖ), stellvertr. Bezirksvorsteher

Philipp Netolitzky, Leiter der Künstleragentur iOnArt

Zur besseren Planung bitten wir Sie um Ihre vorherige Anmeldung an presse @ die-samariter.org oder +49 (0)30-76 883 434. Vor Ort steht Ihnen an dem Tag Martin Kugler (+43 699 1010 2208) für alle Anliegen zur Verfügung.

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Im vergangenen Jahr wurden weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesem Jahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.

Über das DONAU ZENTRUM

Das DONAU ZENTRUM ist mit einer verpachtbaren Fläche von 133.000 m², rund 3.000 Mitarbeitern in 260 Shops und 19 Millionen Besuchern pro Jahr das größte Einkaufszentrum Wiens. Es bietet ein Entertainment-Center mit dem größten Kino Österreichs, Cineplexx Kino inklusive IMAX®-Technologie sowie zahlreichen Gastronomiebetrieben. Eigentümer ist Unibail-Rodamco-Westfield, der weltweit führende Entwickler und Betreiber von Flagship Shoppingzentren. Die Gruppe besitzt und betreibt auch die Shopping City Süd - das größte Einkaufszentrum österreichweit. Weitere Informationen unter http://www.donauzentrum.at/

