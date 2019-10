„Sport am Sonntag“: Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem im großen Interview

Am 20. Oktober ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Polzer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 20. Oktober 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem: Österreichs Tennis-Star im großen Interview

Vor seinem Heimturnier in der Wiener Stadthalle – Dominic Thiem über die Favoritenrolle, seine erfolgreiche Saison und sein neues Umfeld. Ab 21. Oktober überträgt ORF SPORT+ live (alle Infos unter presse.ORF.at).

Manuel Feller: Die neue Rolle des Ski-Exzentrikers

Der Technikspezialist ist bereit für seinen ersten Weltcup-Sieg und freut sich auf die Geburt seines ersten Kindes.

Peter Schröcksnadel: Der ÖSV-Präsident im ausführlichen Gespräch Vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden spricht der Ski-Boss über Hirschers Erbe, die Causa Reichelt und den Fall Liensberger.

Eklat im Stadion – Fußball als politische Bühne Rassismus-Skandal in Bulgarien, Geheim-Spiel in Nordkorea und türkische Militärgrüße. Der internationale Fußball im schiefen Licht.

Formel E: Österreicher unter Strom

„Sport am Sonntag“ bei den Testtagen in Valencia.

