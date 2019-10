ORF SPORT + mit WBC-WM-Boxkampf und Fußball-Frauen-Bundesliga

Weiters: Tennis-Auslosung zum Erste Bank Open am 19. und 20. Oktober live im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 19. Oktober 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Auslosung des Tennisturniers Erste Bank Open 2019 um 12.00 Uhr und des WBC Box-WM-Kampfs im Bantamgewicht Eva Voraberger – Vanesa Lorena Taborda um 20.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte von den Österreichischen Meisterschaften in der Rock’n’Roll-Akrobatik um 21.00 Uhr und vom European Latin Paris 2019 um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Fußball-Planet Pure-Frauen-Bundesligaspiel Neulengbach – SKN St. Pölten um 14.50 Uhr (Highlights um 22.00 Uhr), das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom Skisprung-Sommer Grand Prix Hinzenbach 2019 um 19.00 Uhr und vom European Qualifiers-Spiel Slowenien – Österreich um 20.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 20. Oktober.

Am 19. Oktober wird in Wien das Erste Bank Open 2019 ausgelost. Das Turnier geht von 19. bis 27. Oktober in der Wiener Stadthalle über die Bühne. ORF SPORT + überträgt ab 21. Oktober täglich live. Reporter bei der Auslosung ist Oliver Polzer.

Eva Voraberger kämpft am 19. Oktober im Bregenzer Festspielhaus im Rahmen der WBC Silver Championship im Bantamgewicht gegen die Argentinierin Vanesa Lorena Taborda. Kommentator ist Peter Brunner.

In der 7. Runde der Planet Pure Fußball-Frauen-Bundesliga empfängt Neulengbach am 20. Oktober den SKN St. Pölten. Die Frauen aus St. Pölten nehmen nach sechs Runden noch ohne Punkteverlust die Tabellenführung ein. Neulengbach liegt auf Platz 4 und hat zwölf Punkte auf dem Konto. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 18. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at