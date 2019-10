2. Bezirk: „Zoom Magic“ und „Circus Hopi-Popi-Magicus“

Gregory Diamond (19.10.), Karo & Karoline (20.10.): 0676/406 88 68

Wien (OTS/RK) - Im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) werden „zauberhafte“ Veranstaltungen für Menschen jeden Alters geboten: Am Samstag, 19. Oktober, trickst der versierte Magier Gregory Diamond ab 19.30 Uhr im Rahmen der Reihe „Zoom Magic“. Das Publikum staunt über „Frische Karten-Wunder“ und allerhand andere Zauberkunststücke, die aus nächster Nähe vorgeführt und mit Humor umrahmt werden. Einlass: 18.30 Uhr. Als Vorprogramm: „Physikalische Experimente mit Professor Karo“. Der Kartenpreis beträgt 20 Euro (inklusive 1 Glas Sekt). Für die Kleinen zeigen „Karo & Karoline“ am Sonntag, 20. Oktober, eine neu entwickelte clowneske Zauber-Show mit dem Titel „Circus Hopi-Popi-Magicus“. Start der Vorstellung: 15.00 Uhr. Einlass: 14.30 Uhr. Dauer der Aufführung: 45 Minuten. Karten: 7 Euro. Infos: Telefon 0676/406 88 68.

Das „magische“ Komödianten-Duo „Karo & Karoline“ lässt aus dem Zauberzylinder nicht immer einen Hasen erscheinen. Oft springt ein Fisch als Ersatz für den Nager ein. An dem Nachmittag wird eine Zauberschlange namens „Siggi“ aus ihrem Schlummer geweckt und verwunderliche „Fluffies“ stellen sich ebenfalls im Museum ein. Weitere Angaben über das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (Öffnungszeiten, fixe Ausstellung, Exponate, Veranstaltungen, Sonder-Ausstellungen, etc.), über die Dach-Organisation „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“ sowie über den Partner-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ fordern Interessierte beim freiwilligen Leiter, Robert Kaldy-Karo, an. E-Mails sind an die folgende Adresse zu schicken: info@circus-clownmuseum.at

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Zauberkünstler Gregory Diamond: www.magic-gregory.at

Erstes Wiener Zaubertheater (Karo & Karoline): www.zaubertheater.at

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

