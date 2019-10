SPÖ-Termine von 21. Oktober bis 27. Oktober 2019

MONTAG, 21. Oktober 2019:

11.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner laden am Equal Pay Day 2019 zum Live-Chat auf ihrer Facebook-Seite (https://www.facebook.com/spoebundesfrauen). Fragen können auch vorab an frauen@spoe.at gesendet werden.

DIENSTAG, 22. Oktober 2019:

10.00 Uhr In Zusammenarbeit mit dem Institut für den Donauraum und Mitteleuropa und der Politischen Akademie lädt das Karl-Renner-Institut zur Veranstaltung „Ukraine after the Elections“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yyfmbvlx (Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien).

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (21. bis 24. Oktober) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

14.00 Uhr Die Volkshilfe Österreich lädt gemeinsam mit der Volkshilfe Wien zum Symposium „Kinderarmut & Kindergesundheit“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yxeylfms (VHS Urania, Uraniastraße, Uraniastraße 1, 1010 Wien).

MITTWOCH, 23. Oktober 2019:

12.30 Uhr Der Nationalrat tritt zur konstituierenden Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

DONNERSTAG, 24. Oktober 2019:

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am Treffen der European Parliamentarian Alliance for Israel von 24. bis 26. Oktober in Prag teil.

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Diskussion „The East-West Divide in Europe: The Need of a Progressive Counter-Narrative against Illiberal Trends“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y2tmrhkg (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

18.30 Uhr Der ehemalige Gesundheits-, Sozial- sowie Infrastrukturminister und derzeitige SPÖ-Nationalratsabgeordnete Alois Stöger ist zu Gast beim Sozialtisch der Fachgruppe Gesundheit und Soziales im BSA OÖ zum Thema „Wohin entwickelt sich der Gesundheits- und Sozialbereich in Österreich?“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/y63rcyos (Café Restaurant Antebia, Magazingasse 11, 4020 Linz).

19.00 Uhr Die Österreichische Gesellschaft für Kulturpolitik lädt zur Podiumsdiskussion „Lasst uns endlich darüber sprechen! Altersarmt bei Kunstschaffenden & Kunst-Kulturvermittler_innen: Der Bericht zur sozialen Lage“ ein. An der Diskussion nehmen Alexander A. Deutsch (Musiker und Projekt-Manager), Jannik Franzen (IG Bildende Kunst), Doris Bauer (Festivalleiterin Vienna Shorts) und Katharina Kucharowits (SPÖ-Nationalratsabgeordnete) teil. Anmeldung unbedingt erforderlich unter elisabeth.hakel@spoe.at (Kulturzentrum Café 7*Stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien).

FREITAG, 25. Oktober 2019:

09.30 Uhr SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder lädt zum Pressegespräch "5 Monate nach den EU-Wahlen – Aktuelle europapolitische Entwicklungen" ein (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon, Wien).

