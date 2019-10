Donaustadt: Vibraphonist Flip Philipp im „Kultur-Stadl“

Wien (OTS/RK) - Der Österreicher Flip Philipp ist ein Virtuose auf dem Vibraphon der sowohl mit Stars wie Diana Ross und Dionne Warwick als auch mit Orchestern gearbeitet hat. Vom Jazz bis zur Klassik reicht Philipps musikalisches Wirken. Auf Einladung des Kultur-Vereines „Kulturfleckerl Eßling“ wird der formidable Vibraphonist am Samstag, 19. Oktober, ab 19.00 Uhr, mit 3 Musiker-Kollegen im „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) ein fesselndes Jazz-Programm präsentieren. Der Abend steht unter dem Motto „ImPULS!“. Der Zutritt ist gratis. Das ehrenamtlich arbeitende „Kulturfleckerl Eßling“-Team freut sich über Spenden. Vergabe von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868, E-Mail reservierung@kulturfleckerl.at.

Gemeinsam mit seinen 3 Freunden John Arman (Gitarre), Joschi Schneeberger (Bass) und Gerhard Zeilinger (Trommeln) hält sich der Vibraphon-Star am Samstag beim Stadl-Konzert an die Devise „Jazz As Jazz Can“. Wie die Vereinsleitung meldet, spannen die vielseitigen Künstler einen Klangbogen „von lyrisch bis wild“. „Hören Sie sich das an!“, fordert Obfrau Angela Hannappi alle Jazz-Liebhaberinnen und Jazz-Liebhaber auf. Informationen zum anstehenden Konzert und über spätere Kultur-Termine in Eßling: Telefon 0699/180 646 40, E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

Vibraphonist Flip Philipp: www.flip-philipp.at/

Flip Philipp - „Music Austria“: www.musicaustria.at/portraet-flip-philipp/

Gitarrist John Arman: www.johnarman.com/

Bassist Joschi Schneeberger: www.joschischneeberger.at/

Schlagzeuger Gerhard Zeilinger („JazzBus“): www.jazzbus.at/

Kultur-Verein „Kulturfleckerl Eßling“: www.kulturfleckerl.at

Kultur-Veranstaltungen im 22. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/donaustadt/

