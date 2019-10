GOLFTV präsentiert "The Challenge: Japan Skins" mit Tiger Woods live am 21. Oktober (FOTO)

München (ots) - Vier der weltbesten Golfer treten am Montag, 21. Oktober bei MGM Resorts "The Challenge: Japan Skins" gegeneinander an: Tiger Woods (USA), Rory McIlroy (GBR), Jason Day (AUS), Hideki Matsuyama (JPN). Ins Leben gerufen wurde dieses neue Event, das in Japan seine Premiere feiert, von GOLFTV powered by PGA TOUR, dem neuen digitalen "Home of Golf". Golf-Fans können "The Challenge: Japan Skins" komplett live und kostenfrei auf GOLFTV verfolgen - es ist nur eine Registrierung auf der Streaming-Plattform erforderlich. Im Free-TV überträgt Eurosport 1 zudem die ersten 9 Loch des Events live von 6:00 bis 8:30 Uhr.

Das Besondere an dem Format: Die vier Topspieler starten in einem Flight und spielen bei jedem der 18 Löcher um den Lochgewinn. Diese spezielle Skins-Spielweise garantiert von Beginn an ein attraktives und offensives Spiel, bei dem die Spieler jederzeit ihre Taktik auf die aktuelle Situation anpassen müssen.

"Das Format ist einzigartig, das Line-Up mit Rory, Jason und Hideki ausgezeichnet. Es ist schon einige Zeit her, dass ich ein Skins-Game gespielt habe. Es wird also Spaß machen, das Spiel strategisch etwas anders anzugehen, ein paar Elemente hinzuzufügen und etwas auszuprobieren", sagte Tiger Woods im Vorfeld der Challenge.

Welche vier Golfer spielen bei "The Challenge" in Japan?

Mit Tiger Woods (USA), Rory McIlroy (GBR), Jason Day (AUS) und Hideki Matsuyama (JPN) nehmen vier der weltbesten Golfer aus vier Kontinenten an der Challenge teil. Tiger Woods zählt sicherlich zu den größten Persönlichkeiten des Golfsports aller Zeiten und hat in seiner Karriere bereits 15 Major und 108 Turniere gewonnen. Der Australier Rory McIlroy ist amtierender FedEx-Cup-Champion und PGA Tour Player of the Year. Jason Day und Lokalmatador Hideki Matsuyama sind mehrfache PGA-Tour-Sieger.

Wie läuft die Skins-Challenge genau ab?

Beim "Skins"-Game treten Spieler gemeinsam auf einer Runde auf 18 Loch gegeneinander an. Jedes Loch wird im Vorfeld ein bestimmter Geldbetrag - der im Laufe der Runde ansteigt - zugewiesen. Dieser wird als "Skin" bezeichnet. Der Golfer mit dem wenigsten Schlägen (Score) gewinnt das Skin für das jeweilige Loch. Wenn zwei oder mehrere Spieler den gleich-niedrigen Score haben, wird das Skin auf das nächste Loch addiert. Die Skins werden so lange übertragen, bis ein Spieler ein Loch gewonnen hat, was dazu führen kann (und auch oft passiert), dass ein Spieler das Geld von vorherigen Löchern erhält, die er nicht selbst gewonnen hat, sondern sich andere Spieler geteilt haben. Sollte am Ende kein Spieler das 18. Loch alleinig für sich entscheiden, kommt es zum Stechen um den Wert des finalen Skins (der Wert wird allerdings nicht um jedes weiteres Playoff-Loch weiter addiert). Der Gewinner von The Challenge: Japan Skins ist der Spieler, der das meiste Geld mit nach Hause nimmt.

Wo findet "The Challenge: Japan Skins" statt?

Die hochdotierte Challenge findet zum Auftakt der Golfwoche der ZOZO CHAMPIONSHIP Week, sponsored by ZOZO, Inc., statt. Es ist das erste offizielle PGA TOUR-Event, das in Japan ausgetragen wird. Beide Veranstaltungen werden auf dem Accordia Golf Narashino Country Club in Chiba, Japan ausgetragen. Der Platz wurde 1965 eröffnetet und umfasst insgesamt 36 Löcher. Der 18-Loch Platz hat Par 70 Vorgabe und ist 7,041 Yards lang.

Um wie viel Preisgeld wird gespielt?

Die "The Challenge: Japan Skins"-Teilnehmer spielen um ein Preisgeld von insgesamt $350,000. Das Skin-Preisgeld pro Loch setzt sich wie folgt zusammen:

Holes 1 bis 6: $10,000 per skin

Holes 7 bis 12: $15,000 per skin

Holes 13 bis 17: $20,000 per skin

Hole 18: $100,000 super skin

Wann ist Tee-Time zur Challenge?

Der erste Abschlag erfolgt Ortszeit 13:00 Uhr in Japan, das entspricht 6:00 Uhr deutscher Zeit. Aufgrund der relativ späten Abschlagszeit vor Ort werden die letzten Löcher unter Flutlicht gespielt, das verspricht ein besonders stimmungsvolles Ende der Challenge.

Wo kann ich das Event sehen?

GOLFTV powered by PGA TOUR überträgt "The Challenge: Japan Skins" weltweit*. Golf-Fans können das Event ab 6:00 Uhr bei GOLFTV kostenfrei verfolgen - es ist nur eine Registrierung erforderlich. Mehr Infos gibt es unter challenge.golf.tv. Abonnenten von GOLFTV können zudem auf eine Reihe von Live- und On-Demand-Events sowie auf regelmäßige exklusive Inhalte mit Tiger Woods und weiteren führenden Spielern zugreifen. Im Free-TV überträgt Eurosport 1 zudem die ersten 9 Loch des

Events live von 6:00 bis 8:30 Uhr.

Wer sind die Kommentatoren und Experten?

Für die deutschen Zuschauer kommentiert Stephan Gandl live im Free-TV bei Eurosport 1, bei GOLFTV ist Volker Schenk am Mikrofon. Die zweiten 9 Loch kommentieren beide Golf-Experten gemeinsam für GOLFTV. Durch die internationale Berichterstattung von GOLFTV führt der erfahrene Moderator Rich Lerner zusammen mit Ian Baker-Finch, Henni Zuel und Geoff Ogilvy.

Was ist GOLFTV?

GOLFTV ist das neue digitale "Home of Golf" für eine weltweite Fan-Community. Herzstück der Plattform ist der digitale Live- und on-demand Video-Streaming-Service, der Golf-Fans weltweit* jede Woche alle Momente der PGA TOUR**, European Tour und Ladies European Tour mit den größten Golferinnen und Golfern überträgt. GOLFTV steht für Innovation und bringt neuen Schwung, Kreativität und faszinierende Technologie in die Welt des Golfsports. Ziel ist es, den Fans jeden Tag eine neue Möglichkeit zu bieten, das Spiel zu konsumieren, zu sehen, zu spielen und sich darauf einzulassen. Eine außergewöhnliche Partnerschaft hat GOLFTV mit Tiger Woods geschlossen. Der Ausnahmegolfer gibt in der exklusiv bei GOLFTV-verfügbaren Masterclass-Serie "My Game: Tiger Woods" noch nie gezeigte Einblicke in seine Gedankenwelt, seine Trainingsweise und seine Spiel-Philosophie. GOLFTV ist Teil von Discovery, einem weltweit führenden Anbieter von Real-Life Entertainment mit einem

umfangreichen Portfolio an Direct-to-Consumer-Plattformen.

*außer in den USA. Ausgenommen auch China und Südkorea, hier hat Discovery lineare TV-Rechte an der PGA TOUR ** in Deutschland sind die PGA-Tour-Live-Inhalte ab 2021 verfügbar

