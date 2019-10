AVISO: Akkreditierung für die konstituierende Sitzung des Nationalrats

Film- und Fotomöglichkeiten im Parlament in der Hofburg am 23. Oktober 2019

Wien (PK) - Der neu gewählte Nationalrat wird am Mittwoch, den 23. Oktober, um 12.30 Uhr, zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Neben der Angelobung der 183 Abgeordneten steht auch die Wahl des Nationalratspräsidiums sowie die Wahl von Ausschüssen auf der Tagesordnung.

MedienvertreterInnen haben über den Haupteingang Josefsplatz gegen Vorlage eines Presseausweises bzw. Akkreditivs eines Medienunternehmens Zutritt zu den allgemein frei zugänglichen Bereichen im Parlament in der Hofburg. Für den Medienbalkon im Nationalratssitzungssaal (Großer Redoutensaal) ist vorab eine zusätzliche Akkreditierung erforderlich. Aufgrund des beschränkten Platzangebots auf der Galerie des Nationalratssitzungssaals ist das Kontingent limitiert.

Akkreditierung für den Medienbalkon

Anmeldungen zur Akkreditierung für den Medienbalkon sind ab sofort schriftlich per E-Mail unter medienservice @ parlament.gv.at möglich. Für die Anmeldung ist die elektronische Übermittlung eines Medienausweises bzw. Akkreditivs eines Medienunternehmens erforderlich. Die Akkreditierungen für den Medienbalkon werden am Tag der konstituierenden Sitzung ab 11.30 Uhr am Welcome-Desk in der Medienlounge (2. OG) ausgegeben.

Allgemeine Foto- und Filmmöglichkeiten im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Nationalrats

ca. 12.20 Uhr: Fototermin mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Eingang Großer Redoutensaal 1. OG)

ca. 12.15 Uhr: Kameraschwenk im Nationalratssitzungssaal vor Beginn der Sitzung (Schluss) red

Hinweis: Nähere Informationen zum Ablauf der konstituierenden Sitzung finden Sie in der Aussendung der Parlamentskorrespondenz "TOP im Nationalrat" unter www.parlament.gv.at/Parlamentskorrespondenz.

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl