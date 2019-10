Ausgezeichnetes Process Mining

Projekt von BDO und Wien Energie erhält den Austrian Supply Excellence & Einkauf 4.0 Award 2019

Wien (OTS) - Das Projekt des „Process Mining Rollout @ Wien Energie“ wurde am 10. Oktober mit dem Austrian Supply Excellence & Einkauf 4.0 Award 2019 in der Kategorie Innovation ausgezeichnet. Als Implementierungspartner nahm BDO – vertreten durch Ewald Kager, Partner IT & Risk Advisory Services – die Auszeichnung zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Wien Energie im Haus der Industrie entgegen. „Der Erfolg unserer Kunden ist das zentrale Anliegen von BDO. Umso mehr freut es mich, dass dieses spannende und innovative Projekt mit Wien Energie durch den ASEA 2019 gewürdigt wird“, so Ewald Kager. Der Award wird jährlich vom BMÖ, dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Österreich, ausgeschrieben und ehrt jeweils vier Unternehmen für exzellente Leistungen entlang der Wertschöpfungskette. Die Jury besteht aus hochrangigen Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Verbänden, Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland und Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

BDO Austria GmbH

Head of Communications & Marketing

susanna.janovsky @ bdo.at

www.bdo.at