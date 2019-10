Favoriten: Horst Chmela - Vater und Sohn im „Tivoli“

Wien (OTS/RK) - Vom „Bummerl“ bis zum „Gockala“ trägt die Wiener Musik-Legende Horst Chmela am Samstag, 19. Oktober, bei einem Konzert im Böhmischen Prater im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) all seine Hits vor. Dieses typisch „wienerische“ Konzert fängt um 20.00 Uhr an (Einlass: 19.00 Uhr). Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro. Unter dem Motto „Vater und Sohn – Live“ tritt auch Horst Chmela junior, alias „Der Horst“, an dem Abend auf. Vom singenden Nachkommen des Wienerlied-Stars sind Stücke wie „Gib ned auf“ und „Die neue Welt“ zu hören. Der „Kulturverband Böhmischer Prater“ ist der Organisator der Veranstaltung. Mehr Informationen sowie Karten-Reservierungen: Telefon 0676/720 94 11 (Manfred Fritz) und E-Mail m.fritz@musicreport.at.

Allgemeine Informationen:

Wienerlied-Star Horst Chmela: https://chmela.at/

Sänger „Der Horst“ (Horst Chmela junior): https://derhorst.com/

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

