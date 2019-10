Kasal: Hörndlwald gerettet

Danke an alle engagierten Bezirksbewohner sowie die Bürgerinitiative „Rettet den Hörndlwald“

Wien (OTS) - „Ein Freudentag für Hietzing“, jubelt LAgb. Günter Kasal, der bereits 2005, damals mit einer überparteilichen Unterschriftenaktion, erfolgreich gegen Flächenumwidmungen und für die Renaturierung im Hörndlwald kämpfte und dies als Gemeinderat seit vielen Jahren im Rathaus fortsetzte. „SPÖ-Stadträtin Gaal hat eingelenkt und ist dem Willen der Hietzingerinnen und Hietzinger nachgekommen, die sich seit Jahrzehnten für die Unberührtheit des Landschaftsschutzgebietes einsetzten“, zeigt er Zufriedenheit mit der heutigen Entscheidung.

Insbesondere der Bürgerinitiative „Rettet den Hörndlwald“ unter dem Gründer Merten Mauritz und unzähligen Helfern und Unterstützern sei für die unermüdliche und aufopfernde Aufklärungsarbeit gedankt. Kritisch sieht er allerdings das Verhalten der ÖVP. „Wurde am letzten Wochenende seitens der ÖVP-Bezirksvorsteherin noch über einen Abtausch von Bauprojekten im Grünland zwischen Hörndlwald und Girzenberg nachgedacht und am Montag in ´Kaisermühlen Blues Manier´ seitens der ÖVP im Bezirksparlament taktiert, scheint sich die stille Diplomatie innerhalb der SPÖ gegen die Effekthascherei der ÖVP-Bezirksvorstehung durchgesetzt zu haben“, berichtet der freiheitliche Gemeinderat.

„Nun gilt es Nägel mit Köpfen zu machen und baldigst die bestehenden Bauflächen des ehemaligen Afritsch-Heimes im Rahmen einer neuen Flächenwidmung zu streichen“, fordert Kasal und hofft auf ein Erwachen der Grünen Planungsstadträtin Hebein noch vor dem Frühling. (Schluss) akra

