KORREKTUR zu OTS0178 vom 17.10.2019: Recht auf Bildung

Ein weiteres Schulprojekt wurde im Flüchtlingslager Jerash/Amman in Jordanien (NICHT: im Jemen) umgesetzt. Der Bedarf an Bildungseinrichtungen ist auch an diesem Ort sehr hoch, deshalb hat der Verein Rahma Austria in diesem Flüchtlingscamp zwei Vorschulklassen für insgesamt 100 Kinder eröffnet. Nach Altersgruppen getrennt, besucht ein Teil der Kinder die Schule am Vormittag, während der andere Teil am Nachmittag unterrichtet wird.



