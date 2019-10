Musikalischer Besuch im 48er-Tandler: Heino kommt zur Autogrammstunde

48er-Tandler als Fundgrube für Musikfans – Musikinstrument, Schallplatten und CDs

Wien (OTS) - Schon so mancher bekannte Musiker hat Wiens coolstem Secondhand-Markt, dem 48er-Tandler, einen Besuch abgestattet. Der nächste prominente Gast ist am 25. Oktober der bekannte Schlagerstar und Volksmusiksänger Heino, der von 14 bis 15 Uhr eine Autogrammstunde gibt.

Heino ist bereits seit über 60 Jahren im Showbusiness und begeistert sowohl das ältere Publikum als auch junge Fans. Im Rahmen seiner Abschiedstournee tritt der Sänger am 26.10. in Linz auf. Auf dem Weg dorthin schaut er beim 48er-Tandler vorbei, um sich auch beim Wiener Publikum zu verabschieden. Als Publikumsmagnet bringt er zahlreiche neue 48er-TandlerkundInnen zum Secondhand-Markt und damit diese Abfallvermeidungsinstitution der MA 48 einem breiten Publikum näher. Denn wer einmal in Margareten vorbeigeschaut hat, ist begeistert vom modernen Markt mit einem breiten Warenangebot- darunter auch viele Musikinstrumente, Schallplatten und CDs.

Heino: über 50 Mio. verkaufte Platten und 60 Jahre auf der Bühne

Markenzeichen: Die unverwechselbare Baritonstimme, die blonden Haare und die Sonnenbrille haben schon längst Kultstatus erreicht. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schlager- und Volksmusikstars Deutschlands. Seine Lieder sind unvergessene Klassiker, bei denen so gut wie alle mitsingen können.

Heino ist eine Musik-Legende. „Blau blüht der Enzian“, „Caramba, Caracho“ oder „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ haben den Sänger zu einem Volksmusik-Giganten gemacht. Nach über 50 Mio. verkauften Platten und 60 Jahren Bühnenerfahrung nimmt er nun Abschied von seinen Fans.

48er-Tandler – auch viele Musikraritäten, Musikinstrumente, Schallplatten und CDs

Der moderne Altwarenmarkt in Margareten bietet Shopping-Vergnügen der besonderen Art und exklusive Gegenstände mit Geschichte. Das bunte Sortiment stammt aus Abgaben auf den Wiener Mistplätzen, wo intakte Gegenstände in der „48er-Tandler-Box“ gesondert gesammelt werden. Dazu kommen nicht abgeholte Stücke aus dem Zentralen Fundservice und nicht mehr benötigte Gegenstände von anderen Quellen innerhalb der Stadt Wien. So gibt es beim 48er-Tandler eine breite Palette an Secondhandwaren – passend zu jeder Saison und zu leistbaren Preisen. Ganz nach dem Motto: es muss nicht immer neu sein – was zählt ist die Funktionalität und Exklusivität. Nebenbei schont man durch die Weiterverwendung von gut erhaltenen Produkten auch die Umwelt und entlastet das Geldbörsel. Günstige Schnäppchen, Liebhaberstücke, Kleinmöbel, Kleidung, Spielzeug, Bücher, Geschirr und andere Haushaltswaren, Sportgeräte, überprüfte Elektrogeräte, Dekoratives und auch Skurriles gibt es hier von Mittwoch bis Samstag zu entdecken und erstehen.

Fans von Musik-Raritäten werden insbesondere vom Musikbereich des 48er-Tandlers begeistert sein. Unzählige Schallplatten und CDs gilt es zu durchstöbern und auch bei den Secondhand-Instrumenten kann das eine oder andere Schnäppchen ergattert werden. Im Elektrobereich werden gewöhnlich Schallplattenspieler sowie Hi-Fi-Geräte – mit einem Jahr Gewährleistung - angeboten. Auch Nostalgieradios aus den 50er-Jahren sind häufig zu finden.

Der 48er-Tandler ist durch die Weiterverwendung von schönen, gebrauchten Sachen gut für die Umwelt und natürlich auch gut fürs Geldbörserl. Mit der Abgabe von schönen Altwaren auf den Mistplätzen oder dem Einkauf beim 48er-Tandler werden viele soziale Einrichtungen (wie z.B. das Integrationshaus, die Gruft oder das TierQuarTier Wien) unterstützt.

