AVISO, Montag, 21.10, 8:00: „Frauen* legt die Arbeit nieder! “ Aktion der roten Jugendorganisationen

Wien (OTS) - „Ab heute arbeiten Frauen* in Österreich gratis. Warum sollten sie also noch arbeiten gehen?“ kritisieren die Frauensprecherinnen der roten Jugendorganisationen AKS, JG, SJ und VSSTÖ. „Ihre Kollegen haben bis heute genauso viel verdient wie sie bis zum Jahresende. Nach dem Vorbild Islands muss Lohnungerechtigkeit endlich auch in Österreich verboten werden. “ betonen sie weiter.

Zum österreichweiten Equal Pay Day werden die roten Jugendorganisationen vor dem Parlament protestieren und Frauen* dazu aufrufen, ihre Arbeit nieder zu legen.

Wann: Montag, 21.10.2019, 8:00

Wo: Parlament Josephsplatz Eingang Redoutensaal

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at