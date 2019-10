Der Kalender „Golden Age“, mit Wiener SeniorInnen 60+ als Models, wurde im WUK den Mitwirkenden und prominenten Gästen vorgestellt

Die PensionistInnenklubs für die Stadt Wien präsentierten erstmals einen Fotokalender, in dem SeniorInnen 60+ als Models posieren!

Wien (OTS) - „The Golden Age/ Das goldene Alter“ zeigt, dass Schönheit und Lebensfreude an kein bestimmtes Alter gebunden und schon gar nicht mit einem Ablaufdatum verbunden sind! Zwölf SeniorInnen zeigen kunstvoll geschminkt und körperbemalt sowie opulent in Szene gesetzt, dass jedes Gesicht und jeder Körper schön ist. Gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich in unserer Gesellschaft ein Bild von Schönheit und Ästhetik etabliert, das es zu hinterfragen gilt. Allzeit straff, faltenfrei, frisch und jung zu sein scheint obligat – eine utopische Idealvorstellung.

Deshalb hat sich ein engagiertes Team des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser und der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien ein originelles Kunstprojekt einfallen lassen. Fotografin Sarah Bruckner und Make-up-Artistin Denise Goban haben gemeinsam zwölf Menschen jenseits der 60 Jahre ins richtige Licht gerückt und präsentierten am 16. und 17. Oktober das sehenswerte Ergebnis im Werkstätten- und Kulturhaus (WUK).

Der Einladung von Mag.a Gabriele Graumann, Geschäftsführerin des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser, und Madlena Komitova, Chefin der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien, folgten unter anderem der Autor und Operetten-Star Harald Serafin, die Schauspielerin Michou Friesz und der Stand-up Comedian Walid Azak, sowie das Kreativ-Team und die Models des Kalenders.

Lebenslust Messe

Besuchen Sie unseren Stand der Häuser zum Leben und der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien. Es erwarten Sie ein Glücksrad mit tollen Preisen, eine Vorschau auf die Veranstaltungen und Ausflüge der Häuser und Klubs sowie viele nützliche Informationen für Seniorinnen und Senioren sowie für ihre Zu- und Angehörigen.

Datum: 23.10.2019, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Messe Wien, Halle A, Standnummer A0302, Haupteingang Halle A

Messeplatz 1, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.pensionistenklubs.at/

Hier können Sie den "Golden Age"-Kalender bestellen Formate: A4 um € 6,90 und A2 um € 29,90, beide in limitierter Auflage Infos über unsere Klub-Hotlline: 01 313 99 - 170112

