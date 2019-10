Thomas Körpert startet bei FORSTINGER

Die Geschäftsführung von FORSTINGER wird mit einem erfahrenen Kenner der gesamten Autozubehörbranche verstärkt

Traismauer (OTS) - Mit November wird Herr Thomas Körpert die Geschäftsführung von FORSTINGER verstärken. Damit startet ein Kenner der gesamten Autozubehörbranche sein weiteres berufliches Wirken im Traditionsunternehmen FORSTINGER, welches seit 1962 führender Anbieter von Autozubehör, Ersatzteilen, Mopeds, Fahrrädern, Anhängern, Reifen und Felgen ist.

„Schon als Lieferant von FORSTINGER habe ich das Unternehmen sehr gut kennen lernen dürfen und war von der Kompetenz und Begeisterung der Mitarbeiter beeindruckt. Spaß und Freude an der Mobilität österreichweit faszinieren mich. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion als Geschäftsführer an der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens mitwirken zu dürfen“, so Thomas Körpert über seine Begeisterung für FORSTINGER.

Dazu der neue Mehrheitseigentümer Walter Karger: „Ich freue mich, mit Thomas Körpert einen kompetenten und erfahrenen Manager für unser Unternehmen gewonnen zu haben und bin mir sicher, dass er in seiner neuen Funktion gemeinsam mit Andreas Prödiger FORSTINGER schnell und tatkräftig wieder zurück zum Erfolg führen wird“.

Über FORSTINGER:

FORSTINGER ist Österreichs größter Einzelhändler für Automobilzubehör, Zweirad und Zweiradzubehör. In 88 Filialen bietet FORSTINGER erstklassige Produkte und Services rund um die Mobilität. An das Filialnetz angeschlossen betreibt FORSTINGER zudem 86 freie Auto-Werkstätten. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erwirtschafteten rund 700 Mitarbeiter einen Umsatz von 93 Mio. EUR. Pro Jahr vertrauen über 3,5 Millionen loyale Kunden auf FORSTINGER.

