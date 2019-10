Wirtschaftskammer ehrt „Young Stars of Industry“

Lehrlingsgala in Eisenstadt

Eisenstadt (OTS) - Gestern Abend wurden in der Wirtschaftskammer Burgenland Lehrlinge aus den heimischen Industriebetrieben vor den Vorhang gebeten. Geehrt wurden rund 70 Lehrlinge und ihre Lehrbetriebe.

„Mit dieser Ehrung wollen wir unsere ‚Stars‘ vor den Vorhang bitten und sie für ihre Leistungen würdigen“, erklärt Industrie Spartenobmann KommR Anton Dallos und meint weiter: „Die Auszeichnung ist ein Symbol dafür, dass wir unsere Lehrlinge und ihre Leistungen schätzen. Sie sind ein wichtiger Teil jedes einzelnen Unternehmens, sie sind die Facharbeiter von morgen.“

Mit den „Young Stars of Industry“ – von Bronze bis Platin – wurden rund 70 ausgezeichnete Lehrlinge und ihre Lehrbetriebe geehrt.

Peter Nemeth, Präsident der Wirtschaftskammer, ist stolz auf den burgenländischen Nachwuchs: „Wenn ich mir diese Lehrlinge ansehe, dann mache ich mir um die Zukunft keine Sorgen. Die Unternehmen brauchen genau solche Mitarbeiter, junge, engagierte Facharbeiter mit Köpfchen und Interesse.“

Die burgenländische Industrie bildet in den derzeit 43 Lehrbetrieben rund 248 Lehrlinge aus. Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der Lehranfänger in Burgenlands Betrieben gestiegen ist, nämlich um 2,4 Prozent. Insgesamt stiegen im Vorjahr 51 Betriebe im Burgenland neu in die Lehrlingsausbildung ein, sieben Unternehmen erweiterten ihre Ausbildungsberechtigung auf weitere Berufe. Insgesamt gibt es rund 800 Lehrbetriebe.

