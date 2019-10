Lotto: Wiener knackt Jackpot und gewinnt 1,5 Millionen Euro

Jackpots beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - Die herbstliche Lotto Serie, wonach einem Jackpot ein Solo-Sechser folgt, erfuhr am vergangenen Mittwoch eine Fortsetzung. Es war bereits das dritte Mal in Folge, dass ein Jackpot von nur einem Spielteilnehmer geknackt wird. Nur kommt diesmal der Gewinner aus Wien (und nicht, wie die beiden Male zuvor aus Salzburg). Jedenfalls erhält er für die „sechs Richtigen“ rund 1,5 Millionen Euro. Zu diesem Sologewinn ist er per Quicktipp gekommen, wobei der Computer den Sechser in den sechsten von 20 Tipps platziert hatte.

Das war es dann aber auch schon mit den großen Gewinnen am Mittwoch. Einen Fünfer mit Zusatzzahl hatte niemand getippt, und so geht es hier am Sonntag um einen Jackpot mit rund 190.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus war der Fünfer das höchste der Gefühle, und da durften sich 67 Spielteilnehmer über je rund 4.200 Euro freuen, da auf sie mangels eines Sechsers die Sechser-Gewinnsumme aufgeteilt wurde. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker geht es am Sonntag um einen Jackpot, da es keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination gab. Im Joker Topf der nächsten Runde werden etwa 350.000 Euro liegen.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Oktober 2019

1 Sechser zu EUR 1.484.453,80 JP Fünfer+ZZ, im Topf bleiben EUR 106.169,55 64 Fünfer zu je EUR 1.809,70 184 Vierer+ZZ zu je EUR 188,80 3.632 Vierer zu je EUR 53,10 5.386 Dreier+ZZ zu je EUR 16,10 61.753 Dreier zu je EUR 5,60 192.409 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 03 04 25 36 40 45 Zusatzzahl: 18

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Oktober 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 67 Fünfer zu je EUR 4.178,80 3.000 Vierer zu je EUR 15,80 44.030 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 01 05 06 10 17 38

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 16. Oktober 2019

JP Joker, im Topf bleiben EUR 185.185,77 – 350.000 Euro warten 10 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 1.027 mal EUR 88,00 8.895 mal EUR 8,00 92.905 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 9 2 3 5 0 8

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at