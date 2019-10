Generali Vierfachsieger bei den AssCompact Awards 2019

Top Platzierungen liefern bestes Ergebnis aller Zeiten. Generali Seriensieger bei Bester Service für Vermittler und Eigenheim/Haushalt. In Unfall und KLV Nummer 1 am Markt.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung ist der große Sieger bei den AssCompact Awards 2019, die heute in der Pyramide in Wien/Vösendorf vergeben wurden. Mit vier Mal Gold erreichte die Generali das beste Ergebnis aller Zeiten und ging als klarer Sieger bei der Awardsverleihung hervor.

Die AssCompact Awards werden alljährlich im Rahmen des AssCompact Trendtages verliehen. Sie basieren auf einer Befragung der österreichischen Versicherungsvermittler und sind einer der wichtigsten Gradmesser für die Qualität in der österreichischen Versicherungsbranche.

SERIENSIEGER GENERALI

In der Königsdisziplin Bester Service für Vermittler wurde die Generali von den unabhängigen Vermittlern heuer bereits zum dritten Mal in Folge auf den ersten Rang gewählt. Auch in der Sparte Eigenheim/Haushalt ist die Generali seit 2009 Seriensieger. Weitere Erstplatzierungen in Unfall und in der klassischen Lebensversicherung komplettieren das hervorragende Abschneiden der Generali. Ein dritter Platz in der Gesamtwertung Leben und eine Top-5-Platzierung in der Krankenversicherung runden die Awardssammlung ab.

Für Arno Schuchter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Generali Versicherung, sind die Awards eine Bestätigung für die langjährige, sehr intensive Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern: „Ich bin stolz, dass wir dieses sensationelle Ergebnis mit vier ersten Plätzen erreicht haben und bedanke mich für das in die Generali gesetzte Vertrauen. Die Generali wird auch in Zukunft ein verlässlicher Partner sein und intensiv daran arbeiten, die Kooperationen weiter zu stärken und auszubauen. Wir wollen unsere Partner und Kunden ein Leben lang begleiten.“

Die Votings von 2.055 unabhängigen Vermittlern stellen die Grundlage für die Vergabe der AssCompact Awards 2019 dar. Dieses Jahr wurden die Sparten Lebensversicherung, Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Kranken- und Eigenheim-/Haushaltversicherung sowie die Kategorie Bester Service für Vermittler bewertet. AssCompact ist das Fachmagazin für Risiko- und Kapitalmanagement.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt mehr als 66 Milliarden Euro im Jahr 2018 vertreten. Mit rund 71.000 MitarbeiterInnen sowie 61 Millionen KundInnen nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Die Generali hat das Ziel, ein lebenslanger Partner ihrer Kunden zu sein, der dank seines einzigartigen Vertriebsnetzes innovative und personalisierte Lösungen bietet. In Österreich, Zentral- und Osteuropa und Russland ist die Generali Group über das Österreich, CEE & Russland Regional Office (Prag) in zwölf Ländern aktiv und einer der drei größten Versicherer in der Region.

