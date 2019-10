Aviso: WK-Wahl – Auftakt des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands Wien

23. Oktober ab 19 Uhr, Museumsquartier

Wien (OTS/SWV Wien) - Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Wien (SWV Wien) startet am 23. Oktober offiziell in den Wahlkampf für die Wirtschaftskammer-Wahl im März 2020. Der Wahlauftakt richtet sich speziell an alle Wiener Selbstständigen, Ein-Personen-Unternehmen und Klein- und Mittelbetriebe. Sie haben durch ihre Teilnahme an Umfragen und Interviews auch am Wahlprogramm des SWV Wien mitgeschrieben. Die Forderungen, die KandidatInnen sowie innovative Lösungsansätze und bereits umgesetzte Realprojekte werden an dem Abend präsentiert.



Auftakt des SWV Wien zur Wirtschaftskammer-Wahl



Wann: Mittwoch, 23. Oktober 2019, Beginn: 19 Uhr

Wo: MuseumsQuartier (Arena 21, Ovalhalle), Museumsplatz 1, 1070 Wien



Aus dem Programm:



in der Arena 21 (ab 19 Uhr)

- Vorstellung des Wahlprogramms und der Kandidatinnen und Kandidaten





in der Ovalhalle, Open Space (ab 21 Uhr)

- Präsentation innovativer Lösungsansätze, bereits umgesetzter Realprojekte, die in Zeiten des digitalen Wandels eine Rolle spielen



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter katja.daemmrich@swv.org wird gebeten.





Rückfragen & Kontakt:

Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien

Presse & Kommunikation

Katja Dämmrich

Tel: 01 525 45-44

katja.daemmrich @ swv.org

www.swv.org

https://www.facebook.com/swvwien