Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 18.10.: „Frauenpower in der Männerdomäne“

Wien (OTS) - „Frauenpower in der Männerdomäne“ lautet der Titel des von Michael Fröschl gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 18. Oktober um 9.42 Uhr in Ö1.

Trotz vieler Bemühungen sind Frauen in technischen Berufen nach wie vor in der Minderheit. Wenn Mädchen eine Lehre beginnen, wollen sie hauptsächlich Verkäuferin, Friseurin und Bürokauffrau werden. Auch für das Studium an einer technischen Universität entscheiden sich weit weniger junge Frauen als Männer. Obwohl technische Berufe wesentlich besser bezahlt sind und hier Fachkräfte dringend gesucht werden. Um die Chancen von Frauen zu verbessern, fördert das Arbeitsmarktservice Umschulungen. Etwa mit dem Programm „Frauen in Technik und Handwerk“, kurz FIT genannt. 16.000 arbeitslose Frauen haben sich damit bereits beruflich neuorientiert und einen technischen Lehrberuf, eine HTL oder ein Kolleg absolviert. Michael Fröschl hat einige Frauen getroffen, die mit dem FIT-Programm den nicht immer leichten Neustart in einer beruflichen Männerdomäne geschafft haben.

