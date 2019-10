Erneut mehrfache Auszeichnungen bei den AssCompact Awards für Zurich

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) zählt erneut zu den mehrfachen Preisträgern bei den AssCompact Awards. Das Unternehmen erreicht in zwei Kategorien Spitzenplatzierungen.

Heute Vormittag fand die Verleihung der AssCompact Awards 2019 statt. Die Preise werden jährlich im Rahmen des AssCompact Trendtages, dem größten Kongress der Versicherungsbranche, verliehen. Grundlage der Auszeichnungen sind umfangreiche Befragungen von unabhängigen Versicherungsvermittlern. Zurich erhielt bei der diesjährigen Verleihung zwei Awards: In der Kategorie „Bester Service für Vermittler“ verbesserte sich Zurich um einen Platz im Vergleich zum Vorjahr und erreichte Platz 2. In der Kategorie „Eigenheim-Haushalt“ erreichte das Versicherungsunternehmen den 3. Platz.

Dr. Jochen Zöschg, Mitglied des Vorstandes von Zurich und verantwortlich für Vertrieb und Markt Management: „Wir freuen uns über die erneuten Auszeichnungen bei den AssCompact Awards. Die Prämierungen zeigen, dass wir mit unserem Produkt- und Serviceangebot zu den führenden Anbietern in Österreich zählen. Ganz besonders freut mich, dass wir uns beim ‚Besten Service für Vermittler‘ deutlich verbessern konnten. Mit unserer regionalen Neuausrichtung haben wir offenbar den richtigen Schritt zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. Ich bedanke mich bei unseren Maklerpartnern sehr herzlich, dass sie uns ihr Vertrauen zum wiederholten Male ausgedrückt haben.“

Über die AssCompact Awards

Die AssCompact Awards werden jährlich vom Versicherungs-Fachmagazin AssCompact verliehen. Sie basieren auf einer österreichweiten Befragung von Versicherungsmaklern, Finanzdienstleistern und Mehrfachagenten.



Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 54.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect. www.zurich.at / www.zurich-connect.at



